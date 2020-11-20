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Спешите видеть: в зоопарке Киева появился новый обитатель (видео)

20 ноября, 16:42

Александр Марущак , Ольга Кравченко

В зоопарке ожидают новое потомство

В Киевском зоопарке появился новый обитатель – самка грифа. Этот вид птиц занесен в Красную книгу Украины. В Киевском зоопарке сайту "Сегодня" рассказали о новом питомце.

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Птицу привезли из биосферного заповедника Аскания-Нова.

"У предыдущей самки грифа с потомством как-то не складывалось. Мы решили порадовать нашего грифа новой подружкой. Ему уже приблизительно 20 лет (кстати, грифы живут до 40 лет). Самка грифа была четыре недели на карантине. Взяли анализы ее пера, таким образом установив пол и возраст. Самка с нашим грифом одногодки. И у них может быть потомство, примерно через год", – рассказали сайту "Сегодня" в Киевском зоопарке.

Сейчас парочка привыкает друг другу. Интересно, что в день грифы съедают более 700 грамм мяса.

В вольере для грифов в центральной части Киевского зоопарка сделали несколько помостов, где птицы могут сидеть, возвышаясь над поверхностью. Тут есть – скала и вода. Кстати, по соседству с грифами живет пара белоголовых сипов.

Ранее мы писали, что в зоопарке "12 месяцев" в Киевской области родился детеныш жирафа.

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Напомним, в Киевском зоопарке провели уникальную операцию. При помощи анестезии ветеринары сделали комплексный ветеринарный осмотр медведей Чипа и Дейла. Осмотр сделали, чтобы не пропустить ни одного серьезного заболевания.

Видео: Сегодня

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Киев птица зоопарк

Источник: Сегодня

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