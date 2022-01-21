"Сталактиты" и "музыка" переправы. В каком состоянии Южный мост в Киеве – репортаж (фото)

"Сегодня" узнали, как продвигается ремонт Южного моста в столице – что сейчас происходит возле эстакады

Как выглядит эстакада Южного моста в столице / Фото: Коллаж: Сегодня

В столице продолжается ремонт эстакады Южного моста. Работы начали еще с августа прошлого года, но так и не закончили. Менять деформационные швы бригады начнут уже в апреле, когда на улице будет более теплая и сухая погода

Журналисты "Сегодня" отправились к мосту и проверили, что уже изменилось.

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Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Мы прошлись от станции метро "Выдубичи" к берегу Днепра, где начинается сам мост.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

В плохом состоянии сейчас только две опоры. Если близко подойти к стыкам эстакады, слышно, как мост "стучит" каждый раз, как по нему проезжает автомобиль.

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Ближе к Днепру под эстакадой находится много строительного мусора и материалов.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Канализационные колодцы оставили открытыми. А с конструкций моста свисают льдины, похожие на сталактиты.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Сейчас ремонтные бригады работают под эстакадой Южного моста, тут же расположена и их площадка. Они ремонтируют опоры и укрепляют их. Эти работы, кстати, проводятся с августа прошлого года. По планам дорожных служб, к замене деформационных швов они приступят в апреле.

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Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Что должны починить?

В "Киевавтодоре" уточнили, что всего на Южном мосту есть 46 деформационных швов. За семь лет отремонтировали 28 швов, еще нужно заменить 18. Чтобы это сделать, нужно частично перекрывать движение транспорта.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Рабочие должны полностью разбирать половина конструкции эстакады, поскольку новый шов фактически вваривается в конструкцию моста.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Почему разрушается мост?

Как раньше узнавал сайт "Сегодня", причина в том, что мост проектировался в 1983 году без учета тех нагрузок, которые сейчас выдерживает переправа.

Тогда пропускная способность моста была рассчитана на 20 тысяч автомобилей в сутки, а сейчас через мост за день проезжает 100-110 тысяч автомобилей, что в пять раз превышает нагрузки, которые способна выдержать переправа.