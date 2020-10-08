Стало известно, когда киевские школьники уйдут на осенние каникулы

Киевские школы уйдут на осенние каникулы 21 октября. Об этом пишет пресс-служба Киевской городской администрации.
Стало известно, что за парты школьники вернутся через неделю – 29 октября.
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Так, такое решение предложил Департамент образования и науки с учетом рекомендаций Министерства образования и науки Украины для предотвращения распространения коронавирусной инфекции и создания безопасных условий для участников образовательного процесса во время подготовки и проведения местных выборов.
"Сейчас ситуация с заболеваемостью коронавирусом в образовательных учреждениях контролируемая, но динамика – негативная. Школы и детские сады и в дальнейшем работают по определенному регламенту", – говорится в сообщении.
Отметим, город увеличил финансирование расходов на закупку необходимых дезинфицирующих и моющих средств для школ с 30 до 40 млн гривен.
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Напомним, сейчас в Киеве на карантин закрыты три школы, из-за случаев заболевания среди учителей.
За минувшие сутки у 383 человек обнаружили коронавирус. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодняшний день в столице уже 25 474.
Ранее мы писали, что осенние каникулы в школах хотели перенести из-за местных выборов, которые пройдут 25 октября.
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