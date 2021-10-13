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Стало известно, когда включат отопление в многоэтажках Киева

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
13 октября, 11:44
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150 учебных заведений столицы уже с теплом – подключение зависит от заявки руководителя
Синоптики не исключают заморозки
Синоптики не исключают заморозки / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве полная готовность к отопительному сезону, все гидравлические работы уже проведены. Фактически с 1 октября уже дали тепло в учебные заведения.

Об этом заявил на брифинге заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

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По его словам, 150 учебных заведений столицы уже с теплом. Подключение зависит от заявки руководителя.

"Относительно жилого фонда, отопительный сезон начинается тогда, когда температура меньше 8 градусов на протяжении трех суток", – говорит заместитель мэра.

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Он отметил, что на сегодняшний день нет таких показателей, говорить про начало отопительного сезона еще рано. Тем более, что киевляне не одобряют, когда "идет фактически отопление воздуха".

"Мы даем возможность тем домовладениям, которые хотят, его получить, для этого нужно обратиться с заявлением и с подписями больше половины жителей", – добавил он.

Какой будет погода в Украине в октябре?

Синоптики не исключают заморозки даже в первой половине октября, а во второй половине они – обычное явление. Возможен и снег: в Карпатах, в северных, восточных и местами в центральных областях.

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Середина месяца порадует продолжительным "бабьим летом". Средняя месячная температура в октябре предполагается 7-12 градусов тепла, в Карпатах шесть-семь градусов тепла. Это на шесть-семь градусов ниже, чем в сентябре.

Месячное количество осадков ожидается 28-67 мм, в Карпатах местами 80-105 мм, что в пределах климатической нормы.

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