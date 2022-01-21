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Станет еще холоднее? Какой будет погода в Карпатах

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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21 января, 17:00
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Синоптики опубликовали свежий прогноз погоды в украинских Карпатах на 22 января – чего стоит ждать в горах
В Карпатах усилятся морозы
В Карпатах усилятся морозы / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Карпатах завтра, 22 января, может принести метели. Температура днем будет держаться на уровне -9 градусов. На дорогах ожидается гололед.

Об этом сообщает sinoptik.ua.

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Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. По данным синоптиков, 22 января снег в горах будет идти весь день и не прекратится до самого вечера.

Днем температура воздуха будет держаться на уровне -9 градусов. Ночью столбик термометра опустится до 10 градусов мороза.

Кроме того, на улице порывы ветра будут достигать 15-24 м/с, в таких условиях в горах возможна метель.

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