Станет еще холоднее. Синоптики уточнили прогноз погоды в Киеве

В столице будет намного прохладнее, но дождей завтра синоптики не обещают

Погода в Киеве на 15 октября / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 15 октября, в Киеве синоптики обещают прохладную погоду, но без дождей. Также будет ветер.

Об этом сообщает Укргидромицентр.

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Днем в столице будет максимум 14 градусов тепла. Погода будет без дождя, но пасмурной. Ночью температура воздуха опустится до 2 градусов. Осадков тоже можно не ждать. Ветер северо-западный 5-10 метров на секунду.

Зима в Украине

Предстоящая зима в Украине готовит нам много сюрпризов – от ледяных дождей и снегопадов уже в декабре и потепления после Нового года до сильных морозов в феврале. Об этом ранее сообщил синоптик Леонид Горбань.

"Декабрь вижу суровым и морозным, с ледяными дождями в первой декаде и небольшим снегом во второй. К концу месяца ожидается настоящая зима: с морозами и снегопадами. Январь начнется потеплением, а мороз и снег придут на старый Новый год и продлятся до Крещения, 19 января, затем потеплеет. Февраль также окажется лютым, особо сильные морозы – во второй половине месяца. Снега также будет много, ближе к концу зимы возможны снежные бураны", — рассказал Горбань.

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