Становится холоднее! Какая погода будет завтра в Киеве (карта)

Температура воздуха в городе будет около 0 градусов

Погода в Киеве на 15 декабря / Коллаж "Сегодня"

В Киеве завтра, 15 декабря, погода будет холодной и влажной.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

Реклама

Погоду прогнозируют сырой, но без существенных осадков. Температура воздуха днем в столице будет держаться около 0 градусов.

Погода в Украине на 15 декабря. Фото: Наталии Диденко

Ноябрь оказался самым теплым

Среднемесячная температура ноября была выше климатической нормы в 1991-2020 годах на 2,2 градуса. Она составила 4,8 градуса тепла.

Реклама

Самым холодным днем назвали 17 ноября. Тогда минимальная температура снизилась под утро до 7,1 градуса мороза. Самым теплым метеорологи признали 5 ноября – его максимум составлял 15,8 градуса тепла.

Стоит отметить, что в столице на проспекте Науки за месяц выпало 29 миллиметров осадков – это 63% от климатической нормы.

Читайте также