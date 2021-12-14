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Становится холоднее! Какая погода будет завтра в Киеве (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
14 декабря, 17:00
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Температура воздуха в городе будет около 0 градусов
Погода в Киеве на 15 декабря / Коллаж "Сегодня"
Погода в Киеве на 15 декабря / Коллаж "Сегодня"

В Киеве завтра, 15 декабря, погода будет холодной и влажной.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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Погоду прогнозируют сырой, но без существенных осадков. Температура воздуха днем в столице будет держаться около 0 градусов.

Погода в Украине на 15 декабря. Фото: Наталии Диденко
Погода в Украине на 15 декабря. Фото: Наталии Диденко

Ноябрь оказался самым теплым

Среднемесячная температура ноября была выше климатической нормы в 1991-2020 годах на 2,2 градуса. Она составила 4,8 градуса тепла.

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Самым холодным днем назвали 17 ноября. Тогда минимальная температура снизилась под утро до 7,1 градуса мороза. Самым теплым метеорологи признали 5 ноября – его максимум составлял 15,8 градуса тепла.

Стоит отметить, что в столице на проспекте Науки за месяц выпало 29 миллиметров осадков – это 63% от климатической нормы.

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