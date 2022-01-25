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Стрельба из автомата у здания СБУ в Киеве: в полиции назвали причины

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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25 января, 17:47
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В результате никто не пострадал, но двоих самых активных участников конфликта доставили в районное управление полиции
В инциденте разбирались правоохранители / Коллаж "Сегодня"
В инциденте разбирались правоохранители / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 25 января, в центре Киева были слышны выстрелы. Огонь открыли возле главного управления СБУ. Предварительно установлено, что между работниками охраны и незнакомцами возник конфликт.

Об этом сообщает полиция Киева.

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Что говорят в полиции

Представители охранной фирмы зашли в помещение банка, где в это время находилась группа неизвестных. Между работниками охраны и незнакомцами возник конфликт. Из-за этого один из службы охраны уже на улице выстрелил несколько раз вверх.

В результате инцидента никто не пострадал. Двоих участников конфликта доставили в районное управление полиции.

Следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Следственные действия продолжаются.

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Что известно

Перестрелка случилась вечером возле главного управления СБУ. Видео сразу же появилось в Сети. Также там появились свои версии происходящего.

"Вооруженные титушки с автоматами напали на активистов общественной организации "Украинский стяг", – сообщают в Сети.

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