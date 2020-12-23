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Резонансное ДТП в Киеве: майор может выйти под залог

23 декабря, 16:37

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Владимир Холодный сбил троих абитуриенток в состоянии алкогольного опьянения

Шевченковский суд Киева дал возможность майору Украинской военно-медицинской академии Владимиру Холодному, который в нетрезвом виде наехал на трех курсанток, выйти под залог.

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Об этом сообщает "Судебный репортер".

Адвокат потерпевших сказал, что в случае освобождения Холодного из-под стражи есть риск его воздействия на потерпевших через других сотрудников академии, где учатся девушки.

"Обвиняемый в очередной раз подчеркнул, что признает свою вину и готов нести наказание. Но не согласен с гражданским иском о возмещении военному госпиталю 249 000 гривен на лечение девушек", – говорится в сообщении.

Судья оставила Холодного под стражей еще на 60 суток. В то же время суд дает возможность ему освободиться под залог в 168 тыс. грн с возложением обязанностей сдать паспорт для выезда за границу, а также воздерживаться от общения со свидетелями и потерпевшими.

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Виновнику ДТП грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством до трех лет.

Напомним, 25 августа 2020 года Владимир Холодный во дворе медакадемии нарушил правила дорожного движения и в состоянии алкогольного опьянения сбил трех абитуриенток. Бампером их прижало к боковой части лестницы крыльца. Девушки получили тяжелые повреждения ног. На последнее заседание прибыла только одна пострадавшая, у которой были переломы ног. Другие две девушки, которым ампутировали по одной ноге, лечатся за рубежом.

Также мы писали, что в Ровенской области военнослужащий до смерти забил сослуживца.

Смотрите видео – в столице внедорожник сбил насмерть двоих человек:

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Киев авария суд залог майор

Источник: Сегодня

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