Суд вернул в собственность государства здания Нацкинематеки

НАБУ совместно с юридическим лицом обратились в суд, касательно аукциона по продаже зданий – подали иск о признании его недействительным

Здания Нацкинематеки возвращено в собственность государства / Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве вернули в собственность государства здания ГП "Национальная кинематека Украины". Такое решение принял Северный апелляционный хозяйственный суд.

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Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Соответствующее решение суд апелляционной инстанции принял 16 июня 2021. Поэтому 14 зданий и сооружений общей площадью более 5 тыс. кв. м, разместившихся на 8 га на окраине Киева должны быть возвращены в собственность государства", – говорится в сообщении.

Незаконность аукциона детективы исследуют по делу, в котором из-за сговора служащих Минкультуры, ГП "НКУ", арбитражного управляющего госпредприятия, а также частных лиц здания продали на аукционе по заниженной стоимости заранее определенном частному предприятию.

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В суд обратилось юридическое лицо, которое не смогло на законных основаниях принять участие в аукционе и подало иск о признании его недействительным.

"НАБУ вошло в дело в качестве третьего лица, и на основании собранных детективами материалов досудебного расследования, 15 февраля 2021 Хозяйственный суд города Киева признал недействительными результаты аукциона по продаже имущества ГП "Национальная кинематека Украины". 16 июня 2021 суд апелляционной инстанции подтвердил законность и обоснованность решение суда первой инстанции, оно вступило в законную силу", – сообщили в НАБУ.

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