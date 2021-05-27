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"Судью Чванкина за решетку". Под Офисом президента снова протесты (фото, видео)

27 мая, 12:36

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Активисты требуют не только отставки судьи, но и амнистии политзаключенных

Митинг под Офисом Президента. Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Митинг под Офисом Президента. Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

В Киеве 27 мая под Офисом президента митингуют представители общественных организаций и ветераны АТО. Как сообщает корреспондент "Сегодня", они требуют люстрации председателя Киевского районного суда города Одессы Сергея Чванкина.

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По их словам, судья Чванкин активно препятствовал работе многих предприятий, которые были созданы ветеранами АТО, а также регулярно выносил предвзятые и противоправные решения.

Под ОП митингуют активисты. Видео: Игорь Серов, "Сегодня"

Помимо того, они требуют амнистии политических заключенных, которым выносили решения недобросовестные судьи.

Митинг под ОП. Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Митинг под ОП. Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

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На плакатах протестующих написано "судью Чванкина за решетку".

Митинг под ОП. Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Митинг под ОП. Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

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Несколько десятков человек держат в руках флаги.

Митинг под ОП. Фото: Игорь Серов, "Сегодня"
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Митинг под ОП. Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Ранее мы писали, что в Киеве на митинг против вакцинации от COVID-19 пришло всего 14 человек.

Напомним, медики отказываются от вакцинации в Украине не из-за качества препарата. Многие из них уже переболели и имеют высокий уровень антител, при котором вакцинация не рекомендуется.

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