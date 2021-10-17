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Сухо, но холодно. Какой будет погода в Киеве 17 октября – карта

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
17 октября, 06:30
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Синоптики Укргидрометцентра опубликовали прогноз погоды на 17 октября – будет ли дождь
Погода порадует украинцев
Погода порадует украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киевской области в воскресенье, 17 октября, будет 8-13 градусов тепла и сухо.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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По прогнозам синоптиков, сегодня самая прохладная погода будет на севере области – 8-11 градусов.

В столице и области ожидается 10-13 градусов. На улице в воскресенье будет сухо, ветер северно-западный, 5-10 м/с.

Какой будет погода в Киеве 17 октября. Карта Укргидрометцентра

Аномально холодный сентябрь

Метеорологическая осень пришла в Киев лишь во второй половине сентября. Несмотря на то, что сентябрь – осенний месяц, метеорологическая осень началась в Киеве лишь 19 числа со снижением среднесуточной температуры воздуха ниже +15 градусов.

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По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составила +13,6 градуса, что ниже климатической нормы 1991-2020 годов на 1,3 градуса.

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