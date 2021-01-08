Супермаркеты могут продавать "запрещенку", но с условием – Госпродпотребслужба

Рубан отметил, что в магазинах не так поняли запреты

В супермаркетах некоторые непродовольственные товары оказались под запретом с начала локдауна из-за "перестраховки".

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Об этом сайту "Сегодня" заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

На время локдауна во многих магазинах перестали продавать носки, батарейки, колготы, посуду, детские игрушки, клей и даже вешалки для шкафов.

По словам главы ведомства Олега Рубана, это произошло потому, что супермаркеты решили "перестраховаться" – и поэтому поручили оградить отделы с хозяйственными товарами пленкой, лентами и объявлениями о запрете продажи.

Он отметил, что о запрете продажи некоторых товаров действительно изначально было сказано в распоряжении правительства от 9 декабря, но потом в документ внесли изменения.

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"Видимо, юристы супермаркетов не донесли сотрудникам, что этого не нужно было делать. Я думаю, что все изменится, когда юристы внимательно почитают наши разъяснения, тогда ограждения в отделах супермаркетов, где продаются носки, батарейки, лампочки, детские игрушки, исчезнут", – пояснил он.

Чиновник соглашается, что постановление Кабмина по торговле в локдаун можно трактовать по-разному. Но подчеркивает – если в супермаркете есть отдел по продаже носков, лампочек, батареек, то они могут работать, и за это не будут наказывать.

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что запрет некоторых товаров связан с нарушением конкурентных условий и увеличением мобильности населения.

Также сайт "Сегодня" собрал список запрещенной продукции, которую в течение следующих двух недель украинцы не смогут приобрести в магазинах.

Все подробности в спецтеме Январский локдаун

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