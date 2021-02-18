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"Таблеточный" челлендж: новые подробности отравления школьника в Киеве

18 февраля, 22:40

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Это уже пятый случай отравления таблетками среди подростков всего за три дня

В Киеве 15-летний школьник наглотался спазмолитиков, его доставили в столичную больницу Охматдет и сейчас его жизни ничего не угрожает.

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"Что это были за лекарства правоохранители и медики пока не разглашают. Ситуация серьезная, это уже пятый случай отравления таблетками среди подростков всего за три дня. 16 февраля в Боярке двое восьмиклассников наглотались спазмолитиков. Тогда девочка умерла, а другая попала в реанимацию. На следующий день за ними повторили и две семиклассницы из Умани. К счастью, девушек удалось спасти. Они выпили гораздо меньшее количество таблеток", – говорит корреспондент.

В сети это называют "таблеточным челленджем", а родители бьют тревогу, что подростки идут на такие шаги из-за того, что смотрят видео в соцсетях.

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Однако что это за соцсети на данный момент активно выясняют правоохранители. Они проверяют детей, которые употребляли таблетки и пытаются найти тот ролик, который провоцирует детей на такие поступки.

Видео: Сегодня
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Напомним, в Умани двое девочек, которые наглотались таблеток, объяснили, что таким образом хотели привлечь внимание своих близких.

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Киев дети отравление таблетки охматдет
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