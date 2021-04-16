Українська
$ 27,96
33,46
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Тачка и кирпич: под Киевом рабочие вручную укладывают асфальт (видео)

16 апреля, 18:32

Виктория Барановская Виктория Барановская

Очевидцы зафиксировали на видео процесс – коммунальный работник берет в руки кирпич и начинает им сжимать асфальт

В Ирпене оригинально ремонтируют дорогу – работники автодора утрамбовывают свежий асфальт кирпичом.

Реклама

Видео появилось на странице "Kievmap" в Instagram.

На нем видно, что двое рабочих укладывают асфальт с помощью тачки и кирпича. Пока один насыпает в яму, второй кирпичом утрамбовывает смесь.

Примечательно, что рабочие не использовали никаких инструментов или технику, а просто камень, которым прижимали асфальт.

В тренде
В Киеве перестали записывать в детские сады

Ранее мы сообщали, что на столичной Троещине, на бульваре Владимира Высоцкого появилась необычная яма на асфальте в виде сердечка.

Реклама

Напомним, что в Киеве из-за прорыва трубы образовался провал под асфальтом, в который провалился колесо грузовика. В результате ликвидировать аварию спасатели не могли до тех пор, пока с трассы не убрали машину.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

дороги асфальт ирпень асфальтирование
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве мужчина натянул гайку на половой орган. Срезать пришлось пилой
В Киеве мужчина натянул гайку на половой орган. Срезать пришлось пилойДругие новости
В Киевской области нашли пропавшего двухлетнего ребенка: подробности (фото)
В Киевской области нашли пропавшего двухлетнего ребенка: подробности (фото)Другие новости
Продлят ли локдаун в Киеве?
Продлят ли локдаун в Киеве? "Сегодня" проверили слухиДругие новости
В Киеве спецназ штурмует фирму Медведчука: в МВД прояснили ситуацию (видео)
В Киеве спецназ штурмует фирму Медведчука: в МВД прояснили ситуацию (видео)Власть
Требовал деньги за авто: в Киеве на взятке задержали работника полиции (фото)
Требовал деньги за авто: в Киеве на взятке задержали работника полиции (фото)Другие новости
В Киеве перестали записывать в детские сады
В Киеве перестали записывать в детские садыДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять