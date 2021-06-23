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Тает асфальт. В Киеве охлаждают дороги с помощью воды (фото, видео)

23 июня 2021 15:18

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Температура асфальта при такой погоде в столице достигает 50 градусов тепла и выше

Машины с водой проехались по улицам города. Фото: скрин

Машины с водой проехались по улицам города. Фото: скрин

В Киеве устроили холодный душ для дорожных магистралей. Машины с водой поливали улицы с 23:00 до 6:00 утра.

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Об этом сообщает заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Александр Густелев в Facebook.

"Интенсивный полив и мойка не только смывают пыль и грязь с дорог и предотвращают преждевременную деформацию дорожного покрытия, но и уменьшают количество испарений от горячего асфальта и концентрацию вредных веществ в воздухе", – написал он.

Так, каждый день около 70 единиц специализированной техники Коммунальной корпорации "Киевавтодор" проводят мытье магистральных улиц, когда трафик наименьший.

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Фото: Александр Густелев/Facebook
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"Ведь когда на дворе 30 градусов, температура асфальта достигает 50 градусов и выше", – добавляет Густелев.

Напомним, перед выходными ливни атаковали Одессу. Машины тонули посреди дороги, а люди вброд добирались домой.

Мы также писали, что синоптики прогнозируют адскую жару в течение всей ближайшей недели – местами температура достигнет 34 градусов, но Буковину и юг продолжит заливать и дальше.

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