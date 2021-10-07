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Тайны Чернобыльского леса: в объектив камер попали дикие олени (видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
7 октября, 21:38
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Радиационная катастрофа свела к минимуму присутствие человека и открыла новые возможности для дикой природы
В заповеднике уже больше сотни волков
В заповеднике уже больше сотни волков / Фото: Коллаж: Сегодня

Тайны Чернобыльского лесаи есть ли кто живой в зоне отчуждения? Кого можно встретить неподалеку саркофага, в самом сердце ядерной катастрофы? Есть эксклюзивные кадры, которые привез корреспондент "Сегодня" Мирослав Откович.

Контрольно-пропускной пункт Дитятки. Точка входа в Чернобыльскую зону. По ту сторону нас ждет изнурительный марафон. Наша цель попасть в самое средоточие дикой природы. И если повезет увидим уникальные виды, которых где-либо за пределами периметра просто не существует.

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Практически вся территория зоны отчуждения – в пределах Чернобыльского биосферного заповедника. Крупнейшего в Украине. Радиационная катастрофа свела к минимуму присутствие человека и открыла новые возможности для дикой природы.

Четвертый энергоблок закрыт защитным саркофагом, далее пойма реки Припять. Именно здесь одна из самых высоких концентраций дикого зверя в Европе. Здесь – олени, рыси, медведи. Все это соответственно кормовая база для волков. Их здесь уже больше сотни.

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Охота на оленя

С нами на поиски диких зверей отправился научный сотрудник заповедника Сергей Жила.

"День может оказаться удачлив. Прежде чем туда идете делаете себе установку, что у вас все сложится хорошо", – говорит он.

Наша цель – поймать в объектив камеры дикого оленя. Придется приложить усилия, чтобы услышать и увидеть его. Сергей учит нас как оставаться незаметными.

Дикие животные тщательно скрываются. Чтобы их поймать, нужно мыслить как хищник. Похоже на охоту в этот день вышли не только мы. Неожиданно неподалеку встречаем скелет и голову оленя.

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Речь идет о том, что здесь поработали волки. Здесь не только волки работали, но и вороны и орланы.

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У каждого из нас просыпается инстинкт охотника. Только в руках у нас не оружие, а фото и видео камеры. Вдруг между высокой травы появляется дикая самка.

Она мирно пасется на лужайке. Мы подходим практически вплотную. А вот альфа-самец с огромными рогами – держится подальше. Контакт продолжается считанные минуты. Только он замечает опасность – подает сигнал, и вся стая уходит в лес. Самки бегут первыми. Самец замыкает группу.

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