Тайны Лысой горы. Чем удивляет знаменитый ландшафтный парк в Киеве

Почти каждый из киевлян хоть раз когда-либо бывал в этих местах

Мистицизм Лысой горы – это не выдумка / Фото: Коллаж: Сегодня

Лысая гора – историческая местность на территории Голосеевского района Киева, которая расположена на Выдубичах. Это одна из наиболее загадочных достопримечательностей столицы Украины, так называемое место силы, про которое ходит достаточно много мистических легенд.

Сайт "Сегодня" узнал самые распространенные из них.

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Легенда про огромную змею

Согласно одной из легенд, которую передавали когда-то наши предки, землю обвивала огромная змея. Она была настолько длинная, что могла, опоясав земной шар полностью, ухватить себя за хвост. Это место в Киеве назвали Лысой горой.

Это место, которое обладает прямо-таки мистической энергетикой. О нем ходит много легенд, и до сей поры ученые и археологи отыскивают здесь поистине необычные скарбы.

Жрецы жили в подземелье

Еще до введения христианства на Руси, существовала какая-то неизведанная ныне религия. Жрецы обитали в подземельях – хранили там книги и золото. Именно здесь, на Лысой горе, они молились своим богам. Здесь эксперты находят надписи древними иероглифами и античные апокрифы.

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Позже на гору пришли христианские монахи, построили тут подземный монастырь, и тайными ходами связали его с Печерской Лаврой.

Мистика – Лысая гора исполняет желания

Некоторые утверждают, что мистицизм Лысой горы – это не выдумка. Якобы над этим местом открыт астральный мир, где материализуются духи.

Согласно фактам, в советское время на Лысую гору привозили руководителей других стран, где они загадывали желания, которые частенько исполнялись. В 90-е годы, когда вооруженное противостояние между Тибетом и Китаем достигло своего апогея, Далай-Лама Тибета прислал на гору буддийских монахов, чтобы они здесь молили Высшие силы о прекращении войны. Монахи молились три дня, и на третий день умер Ден Сяо Пин.

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Проклятое место

Ученые объясняют "аномальность" этого места тем, что именно здесь, в районе Лысой горы, находится одна из самых мощных геопатогенных зон в Киеве.

По гипотезе ученого Дмитрия Лаврова, множество киевлян укрывалось в Китаевской и Голосеевской пустыне от врагов. Кроме того, якобы во времена Хана Батыя в пещерах были живьем замурованы тысячи людей. Что может до сих пор влиять на энергетику этого места.

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