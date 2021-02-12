Техника будущего. Как в Ирпене борются со снегом (видео)

В Ирпене местные жители нашли необычный способ для уборки снега с улиц.
Видео опубликовали в Киев Оперативный в Telegram.
Скорее всего ролик записан на одну из камер жильцов улицы.
"Самоорганизация людей в борьбе против снега достигает высокого уровня. Так держать, ребят", – написали в паблике.
На видео видно, что к микроавтобусу привязана железная конструкция, которая чистит снег. За конструкцию держится мужчина. Предположительно, он и направляет ее.
Ранее мы писали, что на выходных в Украину придут сильные морозы, а с 14 февраля прекратятся снегопады. Очень холодная погода продержится около 10 дней.
Смотрите сюжет – весна будет ранней:
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