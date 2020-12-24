Техника устала. Сломался кран, которым разбирают взорванный дом на Позняках

Рабочие при помощи башенного крана уже разобрали крышу здания

В Киеве поломался башенный кран, при помощи которого разбирают взорванный дом на Позняках. Об этом сайту "Сегодня" сообщили жильцы разрушенного дома.

Реклама

В департаменте муниципальной безопасности КГГА нам подтвердили, что кран действительно сломался.

"Да. Башенный кран поломался. Вчера выполнялись ремонтные работы. Периодически техника ломается – в этом нет ничего удивительного", – рассказали нам в департаменте.

Там не смогли сказать, когда починят кран и возобновят работы по демонтажу здания. Починкой техники занимается подрядчик, который демонтирует дом.

Известно, что рабочие при помощи башенного крана уже разобрали крышу здания, технический этаж и полностью 10-й и 9-й этажи. На очереди демонтаж металлической крепежной рамки, которая была установлена, чтобы безопасно разбирать здание. Она уже выполнила свою функцию.

Реклама

Напомним, утром 21 июня в жилом массиве Позняки Дарницкого района столицы взорвался газ в десятиэтажном доме на улице Саломеи Крушельницкой, 1/5. В результате обрушились перекрытия между четвертым, пятым, шестым и седьмым этажами. Погибли пять человек.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Взрыв в многоэтажке в Киеве

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама