Українська
$ 27,98
33,53
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Тело отлетело на 30 метров: в Киеве легковушка на высокой скорости сбила пешехода

19 апреля, 13:30

Виктория Барановская Виктория Барановская

Мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу, когда его на высокой скорости сбила девушка за рулем иномарки Audi

В понедельник, 19 апреля, в Киеве на Окружной дороге легковушка на высокой скорости сбила пешехода.

Реклама

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

За рулем Audi находилась девушка, она очень быстро ехала по дороге и сбила мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

Реклама

В результате мужчина умер на месте. От удара тело откинуло на 30 метров, а у погибшего слетела обувь.

Реклама

Судя по фото с места, от столкновения у машины отлетел бампер и почти вдребезги разбито лобовое стекло.

В тренде
В центре Киева машина утонула в "озере" посреди дороги: фото

Реклама

На месте работали патрульная полиция и оперативно-следственная группа. Они выясняют все обстоятельства аварии.

Напомним, ранее в Николаевской области бус с умершими от COVID-19 попал в ДТП.

Кстати, а вы в курсе, что в Украине уже действуют новые штрафы для пешеходов и даже велосипедистов? А вот влогер-пенсионер Дед Панч в курсе. Почему водители и пешеходы бесят друг друга, и кто из них прав? Смотрите новый выпуск ютуб-шоу пенсионера-влогера.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

авария ДТП пешеходы сбила
Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киевской области нашли пропавшего двухлетнего ребенка: подробности (фото)
В Киевской области нашли пропавшего двухлетнего ребенка: подробности (фото)Другие новости
В Киеве мужчина натянул гайку на половой орган. Срезать пришлось пилой
В Киеве мужчина натянул гайку на половой орган. Срезать пришлось пилойДругие новости
Требовал деньги за авто: в Киеве на взятке задержали работника полиции (фото)
Требовал деньги за авто: в Киеве на взятке задержали работника полиции (фото)Другие новости
В Киеве перестали записывать в детские сады
В Киеве перестали записывать в детские садыДругие новости
Минздрав подтвердил, что в
Минздрав подтвердил, что в "АТБ" соблюдены все меры эпидемиологической безопасностиДругие новости
Просто вау: в аэропорту
Просто вау: в аэропорту "Борисполь" появится новая автостанция (фото)Другие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять