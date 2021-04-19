Тело отлетело на 30 метров: в Киеве легковушка на высокой скорости сбила пешехода

В понедельник, 19 апреля, в Киеве на Окружной дороге легковушка на высокой скорости сбила пешехода.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
За рулем Audi находилась девушка, она очень быстро ехала по дороге и сбила мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу.
В результате мужчина умер на месте. От удара тело откинуло на 30 метров, а у погибшего слетела обувь.
Судя по фото с места, от столкновения у машины отлетел бампер и почти вдребезги разбито лобовое стекло.
На месте работали патрульная полиция и оперативно-следственная группа. Они выясняют все обстоятельства аварии.
Напомним, ранее в Николаевской области бус с умершими от COVID-19 попал в ДТП.
Кстати, а вы в курсе, что в Украине уже действуют новые штрафы для пешеходов и даже велосипедистов? А вот влогер-пенсионер Дед Панч в курсе. Почему водители и пешеходы бесят друг друга, и кто из них прав? Смотрите новый выпуск ютуб-шоу пенсионера-влогера.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк