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Тело убитого водителя BlaBlaCar Познякова нашли на трассе: новые детали от СБУ (фото)

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
9 декабря, 12:51
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К поисковым работам была привлечена тяжелая техника, а также применено специальное техническое оборудование – георадар
СБУ нашла тело убитого Тараса Познякова. Фото: коллаж "Сегодня"
СБУ нашла тело убитого Тараса Познякова. Фото: коллаж "Сегодня"

4 апреля 2016 года исчез водитель BlaBlaCar Тарас Позняков. В результате СБУ нашла пропавшего мужчину на трассе под землей.

Об этом "Сегодня" сообщили в пресс-службе СБУ.

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Новые детали

СБУ получила информацию, что место захоронения трупа Познякова находится на трассе "Житомир-Киев".

Поиск места захоронения тела мужчины усложнялся. К поисковым работам была привлечена тяжелая техника, а также применено специальное техническое оборудование – георадар.

В настоящее время сотрудниками СБУ найден труп Тараса Познякова, получены и проверяются данные, свидетельствующие о возможном заказном характере совершения убийства.

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Предварительно уголовное производство квалифицировано по п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

Место, где нашли тело Тарас Познякова. Фото: СБУ
Место, где нашли тело Тарас Познякова. Фото: СБУ
Место, где нашли тело Тарас Познякова. Фото: СБУ
Место, где нашли тело Тарас Познякова. Фото: СБУ
Место, где нашли тело Тарас Познякова. Фото: СБУ
Место, где нашли тело Тарас Познякова. Фото: СБУ
Место, где нашли тело Тарас Познякова. Фото: СБУ
Место, где нашли тело Тарас Познякова. Фото: СБУ
Место, где нашли тело Тарас Познякова. Фото: СБУ
Место, где нашли тело Тарас Познякова. Фото: СБУ
Место, где нашли тело Тарас Познякова. Фото: СБУ
Место, где нашли тело Тарас Познякова. Фото: СБУ
Место, где нашли тело Тарас Познякова. Фото: СБУ
Место, где нашли тело Тарас Познякова. Фото: СБУ
Место, где нашли тело Тарас Познякова. Фото: СБУ
Место, где нашли тело Тарас Познякова. Фото: СБУ
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Что было раньше?

4 апреля прошлого года Тарас Позняков выехал из Львова в Киев на своем авто "Ауди", взяв попутчиков через сервис BlaBlaCar. В последний раз его видели недалеко от Киева, в районе села Бобрица, после чего связь с ним оборвалась. Машину со следами крови и измененными номерами спустя несколько дней обнаружили в одном из гаражей в селе Новоселки Киево-Святошинского района, а вот местонахождение Тараса до сих пор оставалось неизвестным. Полиция установила личности двух подозреваемых, которые, как предполагают правоохранители, могли застрелить парня, чтобы завладеть его авто. Это 25-летний уроженец России Луан Кингисепп и 36-летний Дмитрий Голуб. Оба принимали участие в войне на востоке, позывной первого — Лука, второго — Тоф.

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Дмитрия Голуба правоохранители задержали 4 августа, несмотря на то что он скрывался под вымышленными именами и пользовался поддельным документом. Как сообщала ранее "Сегодня", в розыске он находился не только по делу Познякова, но и за грабеж, совершенный еще в 2002 году в Черновицкой области (его семья живет в Черновцах).

"Дмитрий Голуб был задержан в Хмельницкой области и доставлен в Киев. С ним проведен ряд оперативных мероприятий, следственные действия, экспертиза. Делаем все возможное, чтобы установить место захоронения Тараса", — рассказал руководитель уголовной полиции Украины Вадим Троян. Уже в пятницу, 5 августа, Киево-Святошинский райсуд избрал Дмитрию Голубу меру пресечения. По ходатайству прокуратуры Киевской области его отправили под стражу сроком на два месяца, до 2 октября. На суде подозреваемый вел себя спокойно, с обвинениями прокурора в угоне авто Тараса Познякова согласился, но в совершении убийства не признался.

Второй подозреваемый Кингисепп Луан Николаевич 23 марта 2019 года в Киеве во время празднования собственного дня рождения на съемной квартире взорвался на взрывном устройстве и от полученных ранений погиб.

28 мая 2019 Киево-Святошинский районный суд Киевской области приговорил Голуба к пожизненному лишению свободы.

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