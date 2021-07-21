Українська
$ 27,22
32,03
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Темнота и грязь. Как выглядит переход на "Академгородке" после ливня – фото

21 июля 2021 13:00

Александр Марущак , Татьяна Очеретяная

У входа в подземку стоит неприятный запах, коммунальщики откачивают воду из луж

Переход у станции метро "Академгородок". Фото: "Сегодня"

Переход у станции метро "Академгородок". Фото: "Сегодня"

В переходе станции метро "Академгородок" ликвидируют последствия подтопления от сильного ливня.

Реклама

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

Речь идет о части перехода к маршрутке №903 на бульваре Вернадского. Этот переход серьезно пострадал от непогоды, но работы по ликвидации последствий начали только сейчас.

Переход у станции метро "Академгородок". Фото: "Сегодня"

Переход у станции метро "Академгородок". Фото: "Сегодня"

Реклама

Сейчас там нет освещения и стоит неприятный запах.

Переход у станции метро "Академгородок". Фото: "Сегодня"

Переход у станции метро "Академгородок". Фото: "Сегодня"

Рабочие откачивают воду из луж – работает генератор. Также люди разбирают нижние части киосков и выгребают под ними жижу и мусор.

Переход у станции метро "Академгородок". Фото: "Сегодня"
Реклама

Переход у станции метро "Академгородок". Фото: "Сегодня"

"В переходе темно и сильно воняет – испорченными продуктами и грязью. Тут нет света. Пассажиры идут к станции и от нее в полутьме. Рабочие как раз забивали досками окна "Семейной пекарни", от которой раньше пахло булочками. Теперь пахнет вонью, а станцию впору переименовывать в "Аквагородок", – рассказывает нам киевлянка Алена.

Смотрите, как затопило станцию метро:

Напомним, также 19 июля затопило станцию "Берестейская" – в Сети появилось видео изнутри. В вестибюле стояла вода – сотрудники метрополитена в отличительных жилетах пытались ее убрать. Всех пассажиров эвакуировали.

Также "Сегодня" собрали подборку видео того, что натворила буря и гроза в разных районах города.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

На всех пляжах Киева запретили купаться. Что произошло
На всех пляжах Киева запретили купаться. Что произошлоДругие новости
Улицы затоплены, машины плавают: в Киеве пронесся ураган (фото, видео)
Улицы затоплены, машины плавают: в Киеве пронесся ураган (фото, видео)Другие новости
"Не перевариваю украинский". В Киеве работница IT-фирмы возмутила СетьДругие новости
Загадки Киевского метрополитена: секреты трех станций-близнецов (фото)
Загадки Киевского метрополитена: секреты трех станций-близнецов (фото)Другие новости
В Киеве по Днепру дрейфует дом: ищут владельцев (видео)
В Киеве по Днепру дрейфует дом: ищут владельцев (видео)Другие новости
Под Киевом есть погибшие, а на западе людей унесло на остров: что натворила непогода
Под Киевом есть погибшие, а на западе людей унесло на остров: что натворила непогодаУкраина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять