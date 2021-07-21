Темнота и грязь. Как выглядит переход на "Академгородке" после ливня – фото

У входа в подземку стоит неприятный запах, коммунальщики откачивают воду из луж

Переход у станции метро "Академгородок". Фото: "Сегодня"

В переходе станции метро "Академгородок" ликвидируют последствия подтопления от сильного ливня.

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Об этом сообщает сайт "Сегодня".

Речь идет о части перехода к маршрутке №903 на бульваре Вернадского. Этот переход серьезно пострадал от непогоды, но работы по ликвидации последствий начали только сейчас.

Переход у станции метро "Академгородок". Фото: "Сегодня"

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Сейчас там нет освещения и стоит неприятный запах.

Переход у станции метро "Академгородок". Фото: "Сегодня"

Рабочие откачивают воду из луж – работает генератор. Также люди разбирают нижние части киосков и выгребают под ними жижу и мусор.

Реклама Переход у станции метро "Академгородок". Фото: "Сегодня"

"В переходе темно и сильно воняет – испорченными продуктами и грязью. Тут нет света. Пассажиры идут к станции и от нее в полутьме. Рабочие как раз забивали досками окна "Семейной пекарни", от которой раньше пахло булочками. Теперь пахнет вонью, а станцию впору переименовывать в "Аквагородок", – рассказывает нам киевлянка Алена.

Смотрите, как затопило станцию метро:

Напомним, также 19 июля затопило станцию "Берестейская" – в Сети появилось видео изнутри. В вестибюле стояла вода – сотрудники метрополитена в отличительных жилетах пытались ее убрать. Всех пассажиров эвакуировали.

Также "Сегодня" собрали подборку видео того, что натворила буря и гроза в разных районах города.