Теперь без машины: в Киеве владелец Range Rover заработал штрафов на 130 тысяч (видео)

Владелец сможет вернуть свою машину, когда заплатит все штрафы

У владельца забрали машину / Коллаж "Сегодня"

В Киеве забрали автомобильу владельца, который не проплатил 147 штрафов на суму около 130 тысяч гривен.

Об этом сообщил заместитель Министра юстиции Украины по исполнительной службы Андрей Гайченко.

Реклама

Подробности

"С такими показателями "пальму первенства" в столице уверенно держит владелец автомобиля на видео", – утверждает Андрей Гайченко.

Владельцем машины оказался бывший кандидат в президенты Украины Сергей Носенко.

После оплаты всех штрафов владелец сможет вернуть свой автомобиль.

Реклама

За два дня в Киеве исполнительная служба совместно с МВД изъяла 7 автомобилей у системных нарушителей, допускающих значительные превышения скорости.

Камеры на дорогах

По словам первого заместителя начальника департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого, благодаря системе автоматической фиксации нарушений ПДД снизился уровень аварийности на украинских дорогах.

Реклама

Всего за год работы в местах установки камер ДТП с погибшими и/или травмированными уменьшилось почти на 65%.

Пока на украинских дорогах работает уже 236 камер, а к концу 2021 года их планируют сделать 270.

Читайте также