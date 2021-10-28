Киев с 1 ноября окажется в красной зоне – решение комиссии

Киев с 1 ноября перейдет в красную зону карантина. Такое решение сегодня, 28 октября, приняла государственная комиссия по ТЭБ и ЧС.
Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немничнов.
"Красный уровень эпидемической опасности предполагает ряд ограничений. В частности, запрещается работа общепитов, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и т.п", – говорится в сообщении.
Однако эти ограничения не будут применяться, если 100% работников и посетителей заведения или мероприятия будут вакцинированы.
Детально о новых ограничениях в столице
- Работать бизнесы (кафе, ТРЦ, спортзалы и т.д.), ЦНАПы и прочие организации смогут при наличии полностью вакцинированного персонала. Посещать такие места смогут также только вакцинированные люди и те, у кого есть действующий отрицательный ПЦР-тест.
- С 1 ноября учебный процесс возобновится в дистанционном режиме с 1 по 11 класс. В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидситуации.
- Дети и подростки посещают ТРЦ только с родителями – которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.
- Детские садики будут работать при условии 100% вакцинации всего персонала.
- Общественный транспорт будет работать. Пассажиры должны иметь COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест. Проверки будут не на входе в транспорт, а отдельными группами полицейских у выборочных пассажиров.
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