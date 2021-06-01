Теперь пусто. В переходе на "Олимпийской" демонтировали МАФы (фото)

В Киеве коммунальщики продолжают демонтаж МАФов. Фото: Киев Оперативный/Telegram
В Киеве в переходе около станции метро "Олимпийская" демонтировали МАФы. Демонтажом сооружений занимались бригады КП "Киевблагоустрой".
Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.
"Демонтажные бригады городского благоустройства добрались до перехода, на Олимпийской. Кажется, те МАФы там целую вечность стояли...", – пишут в Сети.
Ранее мы писали, что в Киеве в переходе на Осокорках, где недавно коммунальные службы избавились от МАФов, уже орудуют "стихийщики".
Напомним, что на станции киевского метрополитена "Льва Толстого" среди ночи снесли МАФы.