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Теперь пусто. В переходе на "Олимпийской" демонтировали МАФы (фото)

1 июня, 17:15

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Теперь киевляне могут свободно пройти в переходе, чтобы точки торговли не мешали

В Киеве коммунальщики продолжают демонтаж МАФов. Фото: Киев Оперативный/Telegram

В Киеве коммунальщики продолжают демонтаж МАФов. Фото: Киев Оперативный/Telegram

В Киеве в переходе около станции метро "Олимпийская" демонтировали МАФы. Демонтажом сооружений занимались бригады КП "Киевблагоустрой".

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Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

"Демонтажные бригады городского благоустройства добрались до перехода, на Олимпийской. Кажется, те МАФы там целую вечность стояли...", – пишут в Сети.

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Ранее мы писали, что в Киеве в переходе на Осокорках, где недавно коммунальные службы избавились от МАФов, уже орудуют "стихийщики".

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Напомним, что на станции киевского метрополитена "Льва Толстого" среди ночи снесли МАФы.

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