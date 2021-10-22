Киев
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🤐 Темникгейт 🚫 Жесткий карантин - октябрь 2021 Выборы в Харькове Выборы в Харькове 🚑 Советы доктора Комаровского
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Теплая пятница в Киеве: синоптики дали прогноз погоды (карта)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
22 октября, 06:30
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Местные жители будут наслаждаться теплым осенним днем
Хорошая погода в течение дня порадует киевлян/Коллаж: Сегодня
Хорошая погода в течение дня порадует киевлян/Коллаж: Сегодня

В пятницу, 22 октября, в Киеве ожидается теплая погода. Однако долго она не продлится, потому что с 23 октября в Украине ожидается похолодание.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в течение дня будет колебаться от +16 до + 18 градусов. Ожидается переменная облачность. Ветер — юго-западный, 7-12 м/с. Осадков не прогнозируют.

Аномально холодный сентябрь

Метеорологическая осень пришла в Киев лишь во второй половине сентября. Несмотря на то, что сентябрь – осенний месяц, метеорологическая осень началась в Киеве лишь 19 числа со снижением среднесуточной температуры воздуха ниже +15 градусов.

Реклама

По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составила +13,6 градуса, что ниже климатической нормы 1991-2020 годов на 1,3 градуса.

Читайте также

  • Мы сообщали, какой будет зима в Украине. Между очень холодными периодами украинцев ждет потепление, причем сразу после Нового года.
  • Украине нужно готовиться к природным катастрофам. В ближайшие годы в стране будет меняться климат.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Метро на Троещину
Как назовут станции на новой ветке
Станция "Троещинская"?
Реклама
В тренде
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Налогами по цифровизации
Что будет с 4G и 5G в Украине
Лови связь!
Дневник независимости 🇺🇦

21 октября 1991. Состоялся телефонный разговор между заместителем головы Верховной Рады Иваном Плющем и президентом России Борисом Ельциным

Погрузиться в тот день
Тепло в Киеве
До старта отопительного сезона осталось
Подробно
Опрос
Реальная мистика 🎃

Дом плачущей вдовы в Киеве. Одна из резиденций президента скрывает много тайн...

Мир неизведанного
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.2

Российский рубль (₽)

0.3676

Евро (€)

30.49

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять