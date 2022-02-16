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Тепло, однако с осадками: погода в Украине на 16 февраля

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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16 февраля, 06:00
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Сегодня в Украине ожидается "плюсовая" температура, а также местами осадки
Мороза сегодня ожидать не стоит/Фото: коллаж: "Сегодня"
Мороза сегодня ожидать не стоит/Фото: коллаж: "Сегодня"

Погода в Украине в среду, 16 февраля, будет теплой. Столбики термометров поднимутся до 9 градусов тепла. Также жителям некоторых областей следует ожидать осадков.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Сегодня столбики термометров поползут вверх и максимальная температура воздуха 16 февраля составит +3-9 градусов. В Сумской, Харьковской, Полтавской и Луганской областях температура воздуха составит 1-4 градуса тепла. Ветер ожидается с юго-запада, умеренный.

Осадки в среду пройдут в Карпатах, Закарпатье, а также в Черкасской и Полтавской областях, в Кропивницком с районами и могут днем дотянуть до Сумской области — дождь, местами мокрый снег. На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.

Как пережить перепады температуры?

Если вы знаете, что плохо реагируете на изменение температуры воздуха и погоду, врачи советуют соблюдать несколько правил.

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Например, необходимо полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение. Не стоит забывать о физической активности, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение. Также нужно полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени. Следует ответственно следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови. Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или же самостоятельно добавлять себе какие-либо лекарства и изменять их дозировку.

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