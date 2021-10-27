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Тепло возвращается: обновленный прогноз погоды в Киеве (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
27 октября, 16:30
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Ночью температура воздуха опустится до 5 градусов тепла
Погода в Киеве на 28 октября / Коллаж "Сегодня"
Погода в Киеве на 28 октября / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 28 октября, в Киеве будет температура воздуха выше, а небо останется пасмурным.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Днем температура воздуха будет от 11 до 13 градусов выше нуля. Небо покроется облаками до конца дня. Осадков не будет.

Ночью температура воздуха будет колебаться от 5 до 7 градусов тепла. Ветер юго-западный 3-8 метра в секунду.

Прогноз погоды в Киеве на 28 октября. Скрин с сайта Укргидрометцентра
Прогноз погоды в Киеве на 28 октября. Скрин с сайта Укргидрометцентра

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В Полтаве прогноз погоды начали вести обнаженные мужчины

Полтавский телеканал достаточно оригинальнорешил подойти к погодному блоку – среди ведущих, которыми обычно являются привлекательные девушки, появились и несколько спортивных парней.

Очевидно, телеканал PTV решил внести гендерное разнообразие в выпуски прогноза погоды. Примечательно, что со временем на них становится все меньше и меньше одежды.

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