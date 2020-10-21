Огромные очереди и немалая цена: как сдают тест на коронавирус в Киеве

В Киеве образовались длинные очереди у столичных поликлиник и лабораторных центров. Люди ежедневно штурмуют медучреждения, чтобы сдать ПЦР-тесты на инфекцию коронавируса. Некоторые в очереди чувствуют себя плохо, говорят корреспонденты "Сегодня".

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Занимать очередь в лабораторию, чтобы сдать ПЦР-тест на коронавирус, людям приходится с утра. В Шевченковском районе Киева у одной из лабораторий – около полусотни людей на улице, в холоде, каждый ждет не менее часа. Большинство – в масках, но социальная дистанция не соблюдается. Ждут и люди с симптомами, похожими на те, что бывают при COVID-19, – температура и кашель.

Сдать тест в лаборатории можно только за деньги. Цена – 715 грн. Кто-то сдает тест, чтобы проверить – нет ли коронавируса, кто-то – чтобы устроиться на работу, в школу или лечь в больницу на операцию.

"Почему решили сделать ПЦР-тест?" – спрашивают "Сегодня" у одной из женщин, стоящих в очереди. "Температура держится несколько дней, для себя", – отвечает она.

Сама процедура тестирования длится несколько минут. Специальной палочкой с ватным тампоном берут мазок из носа или горла. Результаты ПЦР-теста в среднем в частных лабораториях делают от 12 до 48 часов. Стоимость разная – от 715 до 2500 грн.

Такие тесты делают и бесплатно. Алгоритм действий указан на сайте МОЗ. Для бесплатного теста нужно направление от семейного врача. У пациента должны быть симптомы болезни – сухой кашель, боль в мышцах и высокая температура. Пациенты говорят, что сейчас их сразу предупреждают: результаты бесплатного тестирования в государственной лаборатории придется ждать до десяти дней, из-за большой загрузки.

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Сейчас в Украине делают 35 тысяч ПЦР-тестов ежедневно. Главный санврач Виктор Ляшко говорит, что до конца года хотят увеличить количество тестирований и выйти на цифру 75 тысяч в день. По словам Ляшко, в Украину поступит новый экспресс-тест на антиген, этот тест признан ВОЗ и благодаря ему можно будет за полчаса выявить – есть ли у человека коронавирус. Бесплатные тесты должны поступить на этой неделе.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, сколько в Киеве стоит сделать тест на антитела к коронавирусу

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