"Тетрис или шрифт Брайля": в Сети высмеяли ремонт дороги на Милославской в Киеве

Этот участок давно требовал ремонта

В Сети активно обсуждают ремонт дороги на улице Милославской в Киеве.

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Фотографии появились в Facebook на странице Киев Оперативный, 21 октября.

"Местные водители и просто небезразличные люди уже давненько просили сделать дорогу на улице Милославской. И вот – чудо пришло", – говорится в сообщении.

Пользователи в комментариях сравнивают дорогу с тетрисом и шрифтом Брайля.

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"Это что какашки раскиданы по дороге, не пойму", – пишут в Facebook.

"Сколько км записали ремонта дороги?".

Как мы писали ранее, в Киеве будут судить экс-директора подрядной организации, который украл миллион гривен во время ремонта Русановского канала.

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Напомним, в Киеве рассыпается аварийное здание на Позняках.

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