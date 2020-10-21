"Тетрис или шрифт Брайля": в Сети высмеяли ремонт дороги на Милославской в Киеве

В Сети активно обсуждают ремонт дороги на улице Милославской в Киеве.
Фотографии появились в Facebook на странице Киев Оперативный, 21 октября.
"Местные водители и просто небезразличные люди уже давненько просили сделать дорогу на улице Милославской. И вот – чудо пришло", – говорится в сообщении.
Пользователи в комментариях сравнивают дорогу с тетрисом и шрифтом Брайля.
Читайте также: Сначала ремонт, а затем платные дороги. Интервью с главой "Укравтодора" Александром Кубраковым
"Это что какашки раскиданы по дороге, не пойму", – пишут в Facebook.
"Сколько км записали ремонта дороги?".
Как мы писали ранее, в Киеве будут судить экс-директора подрядной организации, который украл миллион гривен во время ремонта Русановского канала.
Напомним, в Киеве рассыпается аварийное здание на Позняках.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк