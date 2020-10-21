Українська
$ 28,37
33,5
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

"Тетрис или шрифт Брайля": в Сети высмеяли ремонт дороги на Милославской в Киеве

21 октября, 16:53

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Этот участок давно требовал ремонта

В Сети активно обсуждают ремонт дороги на улице Милославской в Киеве.

Реклама

Фотографии появились в Facebook на странице Киев Оперативный, 21 октября.

"Местные водители и просто небезразличные люди уже давненько просили сделать дорогу на улице Милославской. И вот – чудо пришло", – говорится в сообщении.

Пользователи в комментариях сравнивают дорогу с тетрисом и шрифтом Брайля.

Реклама

Читайте также: Сначала ремонт, а затем платные дороги. Интервью с главой "Укравтодора" Александром Кубраковым

В тренде
В Киеве в жилом доме прорвало воду: поток горячей воды залил лестничную площадку (видео)

"Это что какашки раскиданы по дороге, не пойму", – пишут в Facebook.

"Сколько км записали ремонта дороги?".

Как мы писали ранее, в Киеве будут судить экс-директора подрядной организации, который украл миллион гривен во время ремонта Русановского канала.

Реклама

Напомним, в Киеве рассыпается аварийное здание на Позняках.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев ремонт дорог Милославская

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Киев
Киев "поплыл" из-за ливня: что сейчас происходит на дорогах (фото и видео)Другие новости
В Киеве количество случаев COVID-19 перевалило за 30 000: статистика и карта
В Киеве количество случаев COVID-19 перевалило за 30 000: статистика и картаДругие новости
Квартиры подорожали. Почему растут цены и что будет дальше
Квартиры подорожали. Почему растут цены и что будет дальшеНедвижимость
Крещатик перекрыт: что происходит в центре Киева (фото, видео)
Крещатик перекрыт: что происходит в центре Киева (фото, видео)Происшествия
Когда в Киеве включат отопление: назвали дату
Когда в Киеве включат отопление: назвали датуДругие новости
Авария в Киеве: под колесами иномарки погибла женщина (видео)
Авария в Киеве: под колесами иномарки погибла женщина (видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять