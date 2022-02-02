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Самые старые дома в Киеве. Рассказываем, в каком они состоянии (фото)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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2 февраля, 16:57
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Некоторые из них сохранились по сегодняшний день, но не приспособлены для жизни
Архитектурные и старинные дома столицы. Фото: коллаж "Сегодня"
Архитектурные и старинные дома столицы. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве есть множество исторических зданий, которые были построены еще в далеком XIX веке. Некоторые из них на сегодняшний день в аварийном состоянии.

Сайт "Сегодня" собрал самые старые здания столицы и расскажет, в каком они состоянии.

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"Торговый дом" на Житнеторжской площади

В середине XIX века на Подоле построили известный комплекс зданий под названием "Торговый дом". Это здание долгое время служило домом для купцов и в нем располагались склады с товарами.

Затем дом был фабрикой медицинских товаров и диагностическим бюро при заводе.

На сегодняшний день здание входит в реестр памятников архитектуры, но находится в аварийном состоянии и разрушается.

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"Торговый дом" на Житнеторжской площади. Фото: КИЕВФОТО

Дом на Контрактовой площади

В 1798 году дом на Контрактовой площади был построен для дворян Вишневских. Но с 1891 года там жили пекари Нечаевые. Сейчас дом разделен на деревянную и кирпичную части и выглядит очень старо.

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Дом на Контрактовой площади. Фото: сайт КПИ

Дом на Татарке

На улице Отто Шмидта, 33 расположен старинный дом, который построили в конце XIX — начале XX века. Несмотря на то, что район сам по себе очень старый, но дом является жилым. Здание двухэтажное и имеет несколько квартир.

Дом на Татарке. Фото: Wikimapia

Дом в переулке Тараса Шевченко

В этом доме проживал известный украинский поэт и художник Тарас Шевченко. Здание одноэтажное, простое, сделано из дерева и построено в 1835 году.

Ранее владельцем дома был Иван Житницкий. После смерти мужчины имущество перешло его сыну.

На сегодняшний день здание действует как мемориальный музей имени Тараса Шевченко.

Дом в переулке Тараса Шевченко. Фото: Википедия

Дом на Волошской

Особняк построили в 1898 году. Дом славится своим ярким красным цветом фасада и декоративными элементами. Сейчас дом до сих пор является жилым. При этом жильцы установили там пластиковые балконы, которые немного испортили внешний вид здания.

Дом на Волошской. Фото: Domik.ua

Ранее мы писали:

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