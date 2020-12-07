Тотальное тестирование на коронавируc: что будет в Киеве

Обещают, что тесты на наличие инфекции будут массовыми

Киеву пока не поступало распоряжение центральных властей о тотальном тестировании на коронавирус. Об этом сайту "Сегодня" сказал глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

"С эпидемической точки зрения, массовое тестирование населения на данный момент нам не нужно. Тестировать на коронавирус необходимо только больных граждан и тех, кто был с ними в контакте. Плюс тех людей, которые входят в группы риска и нуждаются в этом", – рассказал Олег Рубан.

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По его словам, группа риска – это люди старше 65 лет, а также граждане с сопутствующими хроническими заболеваниями: болезнями сердца, легких, онкология.

А группа риска по профессиям – это медицинские работники, которые контактируют с больными, а также социальная сфера, которая контактирует с большим количеством людей – преподаватели, учителя, водители транспорта.

"Массово тестировать на коронавирус всех – это очень большие расходы и неэффективно. Если мы протестируем человека и получим положительный результат на COVID-19, то мы будем должны обеспечить больному самоизоляцию и контролировать его как минимум 10 дней. Увы, из-за отсутствия первичного звена в нашей медицине этого просто некому делать. И такое тестирование пользы не принесет", – говорит Олег Рубан.

Ранее в Госпродпотребслужбе Киева отметили, что на данный момент в столице нет острой необходимости для введения локдауна.

Напомним, недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине намерены провести тотальное тестирование граждан на COVID-19.

"Кабмин работает над проектом тотального тестирования на COVID-19. Приоритеты – Киев и область, областные центры и большие города с населением более 100 тыс. человек", – сказал премьер.

Видео: Сегодня

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