Впервые за 8 лет! Елку в Киеве зажгут не на Николая: дата

Также раньше, чем обычно, откроется весь новогодний городок на Софийской площади

Причина переноса даты зажжения елки пока неизвестна. / Фото: Коллаж: Сегодня

Зажжение главной елки страны на Софийской площади впервые перенесли. Традиционно главную елку в Киеве зажигали 19 декабря на день Святого Николая. Впервые за 8 лет эта традиция нарушена.

Сайт "Сегодня" узнал точную дату зажжения главной елки страны.

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Как пояснили нам организаторы новогоднего праздника на Софийской, главную елку страны на Софийской площади зажгут 18 декабря в 17:00 за день до праздника Святого Николая.

"Мы не знаем причин переноса даты. Делаем все, чтобы новогодний городок был готов до 18 декабря. Праздничное зажжение елки состоится в этот день, тогда же откроется весь новогодний городок на Софийской площади", – сообщили нам организаторы.

Елку уже украсили

Вчера корреспондент "Сегодня" наблюдал за тем, как украшают главное новогоднее дерево страны. В этом году там должны прикрепить на ветках 20 тысяч "золотых" и красных игрушек.

Также на главную елку страны подняли ее главное украшение – рождественскую звезду.

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Нынешняя тематика праздника – рождение Иисуса. На Софийской площади будет установлена елка, вертепы и панно с 38 героями святого семейства.

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