Впервые за 8 лет! Елку в Киеве зажгут не на Николая: дата

Зажжение главной елки страны на Софийской площади впервые перенесли. Традиционно главную елку в Киеве зажигали 19 декабря на день Святого Николая. Впервые за 8 лет эта традиция нарушена.
Сайт "Сегодня" узнал точную дату зажжения главной елки страны.
Как пояснили нам организаторы новогоднего праздника на Софийской, главную елку страны на Софийской площади зажгут 18 декабря в 17:00 за день до праздника Святого Николая.
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"Мы не знаем причин переноса даты. Делаем все, чтобы новогодний городок был готов до 18 декабря. Праздничное зажжение елки состоится в этот день, тогда же откроется весь новогодний городок на Софийской площади", – сообщили нам организаторы.
Елку уже украсили
Вчера корреспондент "Сегодня" наблюдал за тем, как украшают главное новогоднее дерево страны. В этом году там должны прикрепить на ветках 20 тысяч "золотых" и красных игрушек.
Также на главную елку страны подняли ее главное украшение – рождественскую звезду.
Нынешняя тематика праздника – рождение Иисуса. На Софийской площади будет установлена елка, вертепы и панно с 38 героями святого семейства.
Ранее мы писали:
- В Киеве возле Дворца "Украина" торжественно зажгли новогоднюю елку. Праздник приурочен старту новогоднего мюзикла "Новая снежная Королева".
- Под зданием Офиса президента тоже обустраивают новогоднюю локацию: там уже есть живая елка и вскоре ее будут украшать.