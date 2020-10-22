Транспортный коллапс: в Киеве протестующие перекрыли Крещатик (видео)

В Киеве под городским советом инвесторы банка "Аркада" перекрыли Крещатик.

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Об этом сообщает Ян Доброносов в Facebook.

Так, протестующие ждут Виталия Кличко, а водители тем временем не могут проехать – вынуждены разворачиваться назад.

"Сотрудники патрульной полиции уже перекрыли дорогу", – говорится в сообщении.

Отметим, полиция пытается договориться с протестующими, чтобы открыть движение транспорта.

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Ранее мы писали, что инвесторы жилкомплексов банка "Аркада" проводят уже не первую масштабную акцию протеста на Крещатике.

Напомним, в столице недавно на Крещатике спецназ со стрельбой задержал грабителей.

Смотрите сюжет – ученик устроил суицид в знак протеста:

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