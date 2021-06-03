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Требовала 1000 евро: судья из Броваров получила шесть лет тюрьмы

3 июня, 15:59

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Кроме шестилетнего срока, у судьи конфисковали имущество и лишением права занимать должности связанные с правосудием

Судья из Броваров требовала взятку. Фото: bb.lv

Судья из Броваров требовала взятку. Фото: bb.lv

Сегодня высший антикоррупционный суд вынес обвинительный приговор. Судью Броварского горрайонного суда приговорили к шести годам лишения свободы.

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Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Коллегия судей ВАКС, учитывая доказательства, предоставленные прокурором САП, признала судью виновной в получении тысячи евро неправомерной выгоды за принятие решения о возврате изъятого имущества в рамках дела об административном правонарушении, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины", – говорится в сообщении.

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По приговору суда судье назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией принадлежащего ему автомобиля и земельного участка, а также лишением права занимать должности, связанные с осуществлением правосудия, сроком на три года.

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Ранее мы писали, что в США экс-спецназовца приговорили за шпионаж в пользу РФ.

Напомним, ранее бывший американский спецназовец рассказывал о работе на ГРУ РФ и даже был польщен, когда к нему обратилась российская агентура.

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