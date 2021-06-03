Требовала 1000 евро: судья из Броваров получила шесть лет тюрьмы

Судья из Броваров требовала взятку. Фото: bb.lv
Сегодня высший антикоррупционный суд вынес обвинительный приговор. Судью Броварского горрайонного суда приговорили к шести годам лишения свободы.
Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
"Коллегия судей ВАКС, учитывая доказательства, предоставленные прокурором САП, признала судью виновной в получении тысячи евро неправомерной выгоды за принятие решения о возврате изъятого имущества в рамках дела об административном правонарушении, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины", – говорится в сообщении.
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По приговору суда судье назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией принадлежащего ему автомобиля и земельного участка, а также лишением права занимать должности, связанные с осуществлением правосудия, сроком на три года.
Ранее мы писали, что в США экс-спецназовца приговорили за шпионаж в пользу РФ.
Напомним, ранее бывший американский спецназовец рассказывал о работе на ГРУ РФ и даже был польщен, когда к нему обратилась российская агентура.