Требовали 250 тысяч: в Киеве двух полицейских задержали во время получения взятки. Фото

В Киеве двое сотрудников Нацполиции требовали от руководителя охранной фирмы 250 тыс. грн компенсации за якобы невыполнение договоренностей о проведении охраны при сборе урожая зерна, к которым он не имел отношения.
Об этом сообщает Прокуратура Киева.
Полицейских задержали после передачи части суммы – 85 тыс. гривен.
"Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании меры пресечения", – говорится в сообщении ведомства.
В прокуратуре добавили, что во время задержания они пытались убежать.
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