Требовали 250 тысяч: в Киеве двух полицейских задержали во время получения взятки. Фото

Во время задержания они пытались сбежать

В Киеве двое сотрудников Нацполиции требовали от руководителя охранной фирмы 250 тыс. грн компенсации за якобы невыполнение договоренностей о проведении охраны при сборе урожая зерна, к которым он не имел отношения.

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Об этом сообщает Прокуратура Киева.

Полицейских задержали после передачи части суммы – 85 тыс. гривен.

"Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании меры пресечения", – говорится в сообщении ведомства.

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В прокуратуре добавили, что во время задержания они пытались убежать.

Ранее мы писали, что в Одесской области сотрудников таможни подозревают в вымогательстве денег за быстрое оформление в режиме "импорт" автомобилей с европейской регистрацией.

Напомним, чиновники хотели "заработать" на масках для украинской армии – участники схемы обещали предпринимателю обеспечить победу в открытых торгах.

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