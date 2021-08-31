Требуют увольнения ректора. Родители учеников Киевской академии искусств на Оболони протестуют под КГГА

Родители учеников, которые учатся в Киевской Академии искусств на Оболони, требуют уволить ректора Ольгу Бенч. Они вышли на митинг под стены КГГА – акция проходит довольно спокойно.
Об этом сообщил в Facebook депутат Владислав Трубицын.
По его словам, терпение у людей лопнуло и они вышли на митинг.
"Родители учеников, которые учатся в Академии, требуют уволить ректора Ольгу Бенч. По их утверждениям, после ее назначения в 2018 году, начались вопиющие нарушения и учиться в художественном заведении стало невыносимо", – пишет он.
Он добавил, что никто не имеет права пренебрегать интересами детей и уничтожать заведение.
Протесты в Киеве
Последние дни в столице не спокойно. Вот и вчера вспыхнул очередной строительный скандал, связанный со спорной застройкой. Речь идет о Никольской Слободке, где застройщик пытается начать строительство в прибрежной зоне, что возмутило местных жителей и активистов.
Люди вышли на митинг против захвата прибрежной территории. Вместо пляжа и подходов к нему тут хотят построить высотные дома. Конфликты с застройщиком на улице Никольско-Слободской возникают тут уже не первый раз.
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