Требуют увольнения ректора. Родители учеников Киевской академии искусств на Оболони протестуют под КГГА

С 2018 года в академии начались вопиющие нарушения и учиться в художественном заведении стало невыносимо

Под КГГА собрался митинг. Фото: коллаж "Сегодня"

Родители учеников, которые учатся в Киевской Академии искусств на Оболони, требуют уволить ректора Ольгу Бенч. Они вышли на митинг под стены КГГА – акция проходит довольно спокойно.

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Об этом сообщил в Facebook депутат Владислав Трубицын.

По его словам, терпение у людей лопнуло и они вышли на митинг.

Люди держат в руках плакаты с лозунгами. Фото: "Сегодня"

"Родители учеников, которые учатся в Академии, требуют уволить ректора Ольгу Бенч. По их утверждениям, после ее назначения в 2018 году, начались вопиющие нарушения и учиться в художественном заведении стало невыносимо", – пишет он.

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Люди протестуют под КГГА против ректора. Фото: "Сегодня"

Он добавил, что никто не имеет права пренебрегать интересами детей и уничтожать заведение.

Протесты в Киеве

Последние дни в столице не спокойно. Вот и вчера вспыхнул очередной строительный скандал, связанный со спорной застройкой. Речь идет о Никольской Слободке, где застройщик пытается начать строительство в прибрежной зоне, что возмутило местных жителей и активистов.

Люди вышли на митинг против захвата прибрежной территории. Вместо пляжа и подходов к нему тут хотят построить высотные дома. Конфликты с застройщиком на улице Никольско-Слободской возникают тут уже не первый раз.

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