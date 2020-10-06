Третий месяц без ремонта: в Киеве рассыпается аварийное здание ( фото)

На столичных Позняках продолжает разваливаться помещение теплового пункта во дворе большого жилого дома на Драгоманова, 31-б. От здания может отвалиться стена. По словам местных жителей, и дом, и тепловой пункт были построены в 2004 году. Лет десять назад застройщик укрепил тепловой пункт специальными стяжками, но, увы, это уже не помогает.

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Оказывается, застройщик не передал на баланс этот тепловой пункт.

"Помещение может в любой момент завалиться. Это грозит катастрофой для жителей дома. Они останутся без холодной и горячей воды на длительный срок. А в доме четыре подъезда и 374 жилые квартиры, плюс нежилые помещения", – рассказали ранее сайту "Сегодня" представители местного ОСМД.

Об аварийной ситуации стало известно еще 22 июля. Увы, но с тех пор трещина на здании только разрослась, а ремонтные работы так и не начались.

В Дарницкой РГА нам пояснили, что застройщику было поручено провести экспертизу аварийного здания, но сделали ли он ее – неизвестно.

"Мы контролируем, чтобы возле аварийного здания не проходили люди, не парковали автомобили, не гуляли дети. Увы, на данный момент ситуация со зданием осталась такой же, как и раньше – без изменений", – пояснили нам в управлении жилищно-коммунального хозяйства Дарницкой районной государственной администрации.

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Ранее мы писали, что в социальных сетях активно обсуждают эту опасную ситуацию со зданием на столичных Позняках.

А также, что в Киеве несколько домов повреждены из-за новостроев – составлен список зданий из старого жилищного фонда, в которых появились трещины.

Смотрите на видео обрушение здания в Китае:

Видео: Reuters

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