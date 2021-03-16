Турникетные мученья в метро Киева: чем недовольны пассажиры (фото, видео)

Киевляне критикуют работу новых турникетов, которые уже установлены на нескольких станциях Киевского метрополитена. Люди жалуются, что через новые турникеты невозможно пройти мамам с колясками и маленькими детьми, а также проехать инвалидам на колясках.

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Кроме того, горожане сетуют на то, что сами устройства турникетов часто зависают, и приходится долго ждать, когда на панели загорится зеленый цвет. В таких случаях возле турникетов образовывается очередь из пассажиров, особенно в утренние часы.

Страсти и толпы на "Почайной"

Особенно много критики было на работу новых турникетов на станции метро "Почайная". В Киевском метрополитене пояснили почему так происходит.

"На станции метро "Почайная" были установлены новые турникеты на одном выходе. Сегодня уже второй выход ими оборудован. Замена продолжалась два минувших выходных дня, плюс в понедельник. Возможно, проходила наладка оборудования и из-за этого собралась очередь. Сейчас все работает в обычном режиме", – пояснила сайту "Сегодня" Наталья Макогон, заместитель начальника Киевского метрополитена.

С колясками – возле контролера

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Что же касается нареканий на невозможность пройти через турникеты людям на колясках, то в метрополитене заверяют, что через турникеты они и не должны проходить.

"Существует специально разработанный порядок прохода в метро для маломобильных групп населения. Он утверждался совместно с Ассамблеей людей с инвалидностью. Маломобильный пассажир – проходит через проход возле контролера. Если пассажир в инвалидной коляске, то им занимается служба сопровождения. О своей поездке человек может предупредить заранее, обратившись в эту службу по телефону. К этому турникету возле контролера также ведет тактильная линия", – добавляют в метрополитене.

Сделали вам, как в Париже

В метрополитене подчеркивают, что граждане критикуют саму модель турникетов. А именно: их высоту и вертушку.

"Мы брали за основу европейскую модель турникета. Такие высокие устройства работают, например, в метрополитене Парижа. У нас они с прокруткой вертушки, хотя есть и такие модели, где после оплаты проезда открываются небольшая дверца. Новые турникеты мы установили на станции метро "Льва Толстого". Их тестировали полгода. За это время не получили никаких замечаний от пассажиров. После этого провели тендер и закупили эти турникеты. Замечаний по-прежнему не было. Сейчас они появились, когда начался процесс установки турникетов. Подчеркиваю, что все пассажиры могут ими легко воспользоваться и совершить поездку", – отмечает Наталья Макогон.

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Безбилетные школьники

В Сети также жалуются, что из-за новых турникетов в метро проблематично попасть школьникам. Им приходится ждать пока их проведут через турникет сотрудники подземки. Дескать из-за этого тоже образуются очереди на станциях.

"Все школьники Киева для проезда в метро должны пользоваться ученическим электронным билетом. В некоторых школах им их еще не выдали. Поэтому совместно с КП "ГИВЦ" (Городской информационно-вычислительный центр) был разработан порядок для проезда таких школьников. Нашим контролерам на станциях были розданы технологические карточки с льготными поездками", – добавляет Наталья Макогон.

Порядок такой: если на станцию приходит школьник и у него нет электронного ученического билета, то в таком случае он предоставляет контролеру свой бумажный документ. Он изучает документ и при помощи технологической карточки пропускает ребенка исключительно через турникет. Это делается, потому что все поездки льготников должны фиксироваться.

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Пока в метрополитене не могут сказать, на какой из станций столичной подземки будет проводиться очередная замена турникетов, ждут соответствующего распоряжения.

Напомним, каждая замена сопровождается толпами пассажиров на станциях и недовольством граждан, хотя замену специально проводят в выходные дни и на праздники, когда пассажиропоток не такой большой.

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