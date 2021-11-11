Это конвейер. Как хоронят умерших от COVID-19 в Киеве – репортаж из крематория

Городские власти заявляли, что из-за волны коронавируса в столице целая очередь на кремацию умерших – какая там обстановка на самом деле

Что творится в киевском крематории в разгар эпидемии / Фото: Коллаж: Сегодня

Ситуация с ковидом в Киеве ухудшается. От инфекции за 9 ноября умерло рекордное число киевлян – 73. Сейчас болезнь не щадит ни пожилых, ни молодых людей.

"У нас очереди в ритуальную службу за справками о смерти. И очереди в крематорий. У нас очереди из скорых в приемных отделениях больниц. Кто-то не верит в это и говорит всяческие глупости?! Пойдите и посмотрите!", – подчеркнул мэр.

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Сайт "Сегодня" проверил, что происходит в городском крематории на Байковом кладбище.

Обед не для всех

Возле администрации крематория на улице Байковой поначалу не наблюдалось крупных очередей. На лавочке сидели пять женщин. Они дожидались своей очереди на получение документов.

"Сейчас там обед. Поэтому и людей мало. За мной заняли очередь еще четверо человек, видимо пошли перекусить", – рассказала нам женщина в черном платке.

Она говорит, что приехала за документами матери, которая умерла от ковида.

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Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

"Нам сказали, что прощаться с ней будем возле крематория. Но хоронить придется в закрытом гробу", – рассказывает женщина.

Очередь из катафалков

Как только закончилось обеденное время, территория возле администрации стала наполняться людьми, которые приехали получать документы и проводить умерших родственников в последний путь. Сразу же начинаются разборки: кто и за кем стоял в очереди.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Также приехало сразу три похоронных процессии на кремацию. Все они дожидались своей очереди.

Сотрудник крематория поясняет, что к ним привозят тела умерших целый день, но это не означает, что все они умерли от коронавируса.

"Статистику я вам не назову. Но пойдите к крематорию и сами поймете, кто умер от коронавируса, а кто просто умер. Видите, там уже начал шуметь мотор, скоро дым пойдет", – поясняет мужчина и показывает на склон, черный от копоти, над которым поднимался небольшой дымок.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

К зданию крематория нужно идти несколько сотен метров. Тут явно расширилась площадь колумбария, где хоронят урны с прахом. Ранее склон был заросший травой, а теперь он весь в надгробных плитах. Большинство из умерших – 2020-2021 годы.

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Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Как хоронят умерших не от COVID-19

Возле здания крематория стояли два автобуса. В зале собрались родственники, священник отпевал умершего. Человека хоронили в открытом гробу. Это и означает, что он скончался не от коронавируса. Родственники были немногословны. После ритуала, когда тело отправилось на подъемнике под землю, спешно сели в автобус и уехали.

Возле крематория можно повстречать несколько священников, которые отпевают умерших.

"Меня сюда зовут часто, тут как конвейер. За день отпеваю трех-четырех человек, а вот от чего они умерли, мне неизвестно. На все воля Божья, такие наши теперь будни",– пояснил священнослужитель.

Как хоронят жертв ковида

Спустя полчаса стало многолюдно и вокруг здания крематория. В траурных залах хоронили обычных умерших.

Ближе к колумбарию остановился автобус. Гроб из него не выносили и не открывали его. Именно так хоронят тех, кто скончался от коронавируса. Родственники со слезами на глазах стояли возле закрытого гроба, а священник читал молитву.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

"Мы хороним своего отца. Умер от коронавируса. Разрешили тут с ним попрощаться, а тело заберут в крематорий", – говорит уже немолодой мужчина.

Пока мы были возле стен крематория, там простились с тремя покойными. Некоторым ставили на гроб фотографию, и родные прощались с ней. Смотреть на это без слез невозможно.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Заработал "вулкан"

Место, где проводится кремация тел, стало похоже на небольшой вулкан – из него повалил черный дым, накрывая им территорию возле крематория.

Кстати, по информации администрации, кремация покойников с коронавирусом проводится с понедельника по четверг. Она осуществляется с 9:00 до 17:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00. А также тела умерших от ковида сжигают по пятницам, но только до 16:00.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

С чем это связано, не понятно, но по субботам и воскресеньям кремация умерших с диагнозом коронавирус не проводится.

Ритуальные фирмы озолотятся?

Представители ритуальных фирм, которых мы повстречали возле крематория, стараются много не говорить о своей работе.

"Я бы не сказал, что мы загружены работой. Обычные будни. За день несколько похорон", – сообщил нам мужчина, который занимался организацией церемонии прощания.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Возле администрации крематория работает сразу несколько "ритуальщиков". Тут они предлагают свои услуги. Например, предлагают решить вопросы с надгробными памятниками.

"Как же стало страшно жить. Кто-то убит горем, а кто-то озолотится на чужой беде", – сказала заплаканная женщина возле одного из автобусов.