"Ты п***рас". В Киеве водитель автобуса обматерил ветерана АТО и пытался его выгнать (видео)

В Киеве, где недавно нашли убитым ветерана АТО, водитель автобуса Skybus, который курсирует в аэропорт "Борисполь", набросился с нецензурной бранью на участника боевых действий.
Об этом сообщает "Киев Оперативный".
Детали инцидента
Водитель транспортного средства вел себя нагло по отношению к ветерану АТО. Мужчина даже пытался выгнать участника боевых действий.
Водитель автобуса потребовал от ветерана передать ему удостоверение участника боевых действий. Тот, в свою очередь, отметил, что уже показывал документ, когда заходил в автобус. Водитель сказал, что у них действуют свои законы. После этого ветеран ответил, что не обязан предоставлять незнакомцам свои документы. Водитель стал кричать, что не съест удостоверение.
Наглое поведение водителя
Водитель так и не добился своего и обратился к пассажиру на "ты". Ветеран из-за этого сделал ему замечание, а тот наклонился к бойцу и выругался.
Избиение военного в Волынской области
В Торчине Луцкого района Волынской области компания нетрезвых мужчин набросилась на ветерана АТО. Происшествие случилось возле общественной остановки.
Мужчина ждал маршрутку и разговаривал по телефону. В этот момент компания неизвестных людей подошла к нему и начала "приставать". Все они были в состоянии алкогольного опьянения.
Мужчина попросил компанию отойти от него, но в ответ на него набросились, и в результате этого он получил телесные повреждения.
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