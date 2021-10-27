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"Ты п***рас". В Киеве водитель автобуса обматерил ветерана АТО и пытался его выгнать (видео)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
27 октября, 21:09
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Конфликт вспыхнул из-за удостоверения участника боевых действий, которое ветеран АТО отказался показывать второй раз
Водитель автобуса обматерил ветерана АТО и пытался выгнать/Коллаж: Сегодня
Водитель автобуса обматерил ветерана АТО и пытался выгнать/Коллаж: Сегодня

В Киеве, где недавно нашли убитым ветерана АТО, водитель автобуса Skybus, который курсирует в аэропорт "Борисполь", набросился с нецензурной бранью на участника боевых действий.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

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Детали инцидента

Водитель транспортного средства вел себя нагло по отношению к ветерану АТО. Мужчина даже пытался выгнать участника боевых действий.

Водитель автобуса потребовал от ветерана передать ему удостоверение участника боевых действий. Тот, в свою очередь, отметил, что уже показывал документ, когда заходил в автобус. Водитель сказал, что у них действуют свои законы. После этого ветеран ответил, что не обязан предоставлять незнакомцам свои документы. Водитель стал кричать, что не съест удостоверение.

Водитель автобуса в Киеве обматерил ветерана АТО/Видео: Telegram: Киев Оперативный

Наглое поведение водителя

Водитель так и не добился своего и обратился к пассажиру на "ты". Ветеран из-за этого сделал ему замечание, а тот наклонился к бойцу и выругался.

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Избиение военного в Волынской области

В Торчине Луцкого района Волынской области компания нетрезвых мужчин набросилась на ветерана АТО. Происшествие случилось возле общественной остановки.

Мужчина ждал маршрутку и разговаривал по телефону. В этот момент компания неизвестных людей подошла к нему и начала "приставать". Все они были в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина попросил компанию отойти от него, но в ответ на него набросились, и в результате этого он получил телесные повреждения.

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