Тела в пакетах: мы узнали, что на самом деле творится в моргах Киева в разгар эпидемии (фото)

Сотрудники патологоанатомического отделения рассказали сайту "Сегодня", как работают в условиях карантина

В патологоанатомическом отделении Киевской городской клинической больнице №5 / коллаж "Сегодня"

Киев продолжает оставаться в красной зоне карантина. Ежедневно от коронавируса умирает по 40, 50 и даже 70 человек. Власти заявляют про очереди у крематория и переполненные морги. Мы решили пообщаться с врачом-патологоанатом, чтобы узнать о работе медиков в этот сложный для всех период.

Анна Городецкая работает в Киевской городской клинической больнице №5 уже 10 лет, а на должности заведующего патологоанатомического отделения – 8 лет. В больницу попала по бюджетному распределению.

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Работа с живыми людьми

Анна называет свою работу интересной.

Сотрудники патологоанатомического отделения помогают лечащим врачам при постановке диагноза

По словам Анны, каждый день им ставят разные задачи. При этом ее работа довольно таки разнообразная и не ограничивается лишь секционным разделом, то есть вскрытиями. Это и работа с живыми людьми.

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"Мы помогаем лечащим врачам при постановке диагноза. Для этого проводится гистологическое исследование послеоперационного, а также биопсионного материала. Особенно это ответственная задача, когда речь идет об онкологии, в частности, злокачественных новообразованиях", – рассказывает сайту "Сегодня" Анна Городецкая.

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Она добавляет, что в ее отделении работает еще два врача-патологоанатома, четыре санитара, четыре лаборанта гистологических исследований и медицинский регистратор.

Часть сотрудников патологоанатомического отделения Киевской городской клинической больнице №5

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Черные ноги – не миф

По поводу последствий коронавируса ходит много слухов и домыслов. Мы поинтересовались у Анны, правда ли, что из-за этой болезни чернеют ноги и тело. По ее словам, когда говорят про почерневшие тела и ноги, то люди пытаются таким простонародным языком объяснить так называемые гангренозные изменения, которые могут развиваться в результате тромбоза.

"В своей практике я таких случаев не встречала. Но действительно такие почернения тканей могут появляться в следствии тромбоза, особенно периферических мелких капиллярных ветвей. Такую картину можно наблюдать при сепсисе, например, многих других патологиях, сопровождающихся ДВЗ-синдромом. Но среди наших пациентов, умерших с ковидом, подобных изменений не было", – поясняет медик.

Во время проведения вскрытий сотрудники работают в полной защите от коронавируса

Переполнены ли морги?

Анна Городецкая не отрицает, что в период эпидемии их отделение предельно загружено работой, но аврала не наблюдается. Она отмечает, что ситуация сложная и в городские больницы каждый день поступает много пациентов.

Как правило, это люди в возрасте, не вакцинированные, со значительным количеством разнообразных сопутствующих хронических соматических заболеваний – ожирение, сахарный диабет, различные сердечно-сосудистые и легочные патологии.

Она добавила, если такой человек инфицируется коронавирусом, это приводит к тому, что потом клиницистам приходится сражаться не только с самим коронавирусом, но также и купировать сопутствующую патологию.

"Мы в свою очередь ощущаем эту нагрузку на себе. Она безусловно высокая, но мы справляемся", – поясняет Анна Городецкая.

Когда труднее всего?

Анна поясняет, что патологоанатомическое вскрытие должно проводится всем умершим в лечебных учреждениях. Но есть исключение. Вскрытие не проводят в том случае, если родственники умершего написали отказ по религиозным мотивам, например.

В условиях пандемии безусловно стало сложно не только физически по объему работы, но тяжело и морально

По закону каждый человек имеет право при жизни написать нотариальное распоряжение о том, что он против, чтобы его тело после смерти было подвержено подобным исследованиям. Таким же правом обладают ближайшие родственники умершего.

Доктор добавила, что сейчас контингент умерших, которым не проводят вскрытия, – преимущественно пациенты возрастные, с установленным диагнозом и длительным сроком пребывания в стационаре. В такой ситуации родственники часто отказываются от проведения вскрытия. Кроме того, это способствует ускорению процедуры получения врачебного свидетельства о смерти, что также немаловажно в условиях повышенной нагрузки.

"Поэтому назвать вам количество проведенных вскрытий за день тяжело. Все зависит от дня недели. Обычно нагрузка возрастает после выходных. Мы по воскресеньям не работаем, а с понедельника больше работы: проводятся вскрытия и выдача врачебных справок", – поясняет доктор.

Анна Городецкая работает в Киевской городской клинической больнице №5 уже 10 лет, а на должности заведующего патологоанатомического отделения – 8 лет

Как защищаются от инфекции?

При контакте с телами умерших от коронавируса медики обязаны соблюдать меры безопасности. Патологоанатомическое отделение больницы №5 работает по тем же правилам, что и другие медицинские подразделения в городе, которые задействованы в борьбе с вирусом.

"Согласно действующим нормативным инструкциям, у нас есть разделение на "грязные" и "чистые" зоны, где все промаркировано. Что это означает? Персонал знает, где безопасно работать. Например, есть места, где он не контактирует с зараженным материалом, пациентами и их родственниками. А также есть зоны повышенного риска. В нашем случае это помещения, где происходят сами исследования, выдача родственникам тел и их хранение", – поясняет доктор.

Согласно действующим нормативным инструкциям, в отделении есть разделение на "грязные" и "чистые" зоны

Она говорит, что все сотрудники отделения пользуются средствами индивидуальной защиты. Они точно такие же, как и во всех коронавирусных отделениях. Это ащитные костюмы, халаты, респираторы разной степени защиты, щитки, очки, перчатки, бахилы. Прописан и порядок, как всем этим пользоваться.

По словам Анны, это занимает много времени, но у них действует внутренний контроль за этим процессом, чтобы избежать случаев профессионального заражения.

"Все нужно правильно надеть, а в конце манипуляций снять с себя правильно, чтобы избежать контакта с инфицированным материалом", – рассказывает Анна Городецкая.

Медик говорит, что в их отделении не было случаев заражения вирусом. Персонал переболел в самом начале эпидемии, но ее коллеги заболели в следствии внутрисемейных контактов.

Помещают в пакеты тела

В больничном патологоанатомическом отделении тела умерших от коронавируса помещают в специальные пакеты. Согласно правилам, пакеты используют при транспортировке тел между отделениями больницы, а также при выдаче тел родственникам для захоронения или кремации.

Место, где прощаются с покойным/ фото "Сегодня"

По словам доктора, пакеты необходимы для того, чтобы не было контакта с опасным материалом. Особенно после вскрытия или длительного хранения. Они необходимы, чтобы избежать выделения жидкостей, например.

Кроме того, перед выдачей тело умершего обрабатывают специальным раствором вне зависимости, было вскрытие или нет. Если родственники приносят вещи, то их укладывают вместе с телом, но пакет должен обязательно быть.

"Близким людям показывают их родственника, но не допускается контакт с телом. Например, как это принято у нас по религиозным традициям – целовать лоб и руку на прощание", – рассказывает нам доктор.

Как снимают стресс?

Анна Городецкая говорит, что естественно устает на работе от повседневного напряжения, но всегда вспоминает высказывание Владимира Бехтерева: "Если больному после разговора с врачом не становится легче, то это не врач". В условиях пандемии безусловно стало сложно не только физически по объему работы, но тяжело и морально. Люди часто приходят испуганные и растерянные, они просто не понимают, что им делать.

"Нам приходится каждому уделить время, каждого выслушать – к концу рабочего дня часто чувствуешь себя полностью выжатым. Иногда приходиться пояснять, почему врачи поступили именно так. С людьми нужно говорить, ведь часто родственникам в своем горе важно знать, что и они и медики сделали все возможное для спасения их близкого человека", – рассказывает медик

Из-за нагрузок все меняется, даже в коллективе возникает напряженная или нервная обстановка.

Анна побывала в Грузии этим летом и взошла на гору Тетнульди высотой 4850 метров

Доктор добавила, что у них стараются друг друга поддерживать, поднимать настроение. Отдых и способы расслабления вне работы у каждого разные. К примеру, сама Анна увлекается спортом – скалолазанием и альпинизмом. По ее словам, это отлично помогает снять стресс и восстановить резервы.

"Нахожу для этого время на выходных или в отпуске, на скалодроме или на пробежке. В этом году, в период карантинного затишья, летом мне удалось поехать в Грузию и взойти на гору Тетнульди на высоту 4850 метров", – делится с нами Анна Городецкая.

Момент восхождения на вершину/ фото Анны Городецкой

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