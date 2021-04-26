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У Киева есть шанс выйти из красной зоны

26 апреля, 18:14

Александр Марущак , Виктория Барановская

Предпосылки для этого есть, в ближайшие дни столица может перейти в оранжевую эпидемиологическую зону – показатели снизились

Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что есть предпосылки выхода Киева из красной зоны карантина.

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Об этом он рассказал сайту "Сегодня".

"Переход с красной зоны в оранжевую теоретически возможен. Но это исключительно по индикаторам, которые выставило Министерство охраны здоровья Украины. Предпосылки такие есть. Пока мы не можем назвать точную дату выхода Киева из красной зоны карантина", – заявил Рубан.

По его словам, это делается только по объективным показателям, а они будут известны не ранее среды-четверга.

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Отметим, что 25 апреля в Киеве впервые, за последнее время, все пять показателей соответствовали критериям выхода из красной зоны. Теперь нужно, чтобы пять дней они были в пределах нормы.

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Напомним, что в Киеве за минувшие сутки выявили 256 новых случаев инфицирования COVID-19. А с начала эпидемии в столице COVID-19 диагностировали у 191 751 человека.

Ранее мы сообщали, что с субботы, 24 апреля, в Белой Церкви позволили работу заведений общественного питания, но с соблюдением всех карантинных правил.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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