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У Киева отобрали мост Патона. Мы узнали, кто займется ремонтом

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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17 февраля, 17:08
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После завершения работ его вернут на баланс города
В столице мост Патона приведут в порядок
В столице мост Патона приведут в порядок / Фото: Коллаж: Сегодня

Мост имени Патона заберут у Киева и передадут на баланс государства. Как узнал сайт "Сегодня", дальнейшие работы по ремонту аварийного моста будут проводиться за счет Министерства инфраструктуры Украины.

Стоит отметить, что мост имени Патона находится на балансе КП "Киевавтодормост", которое входит в состав коммунальной корпорации "Киевавтодор". Именно она была определена заказчиком ремонтных работ на мосту Патона.

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Учитывая это, корпорация объявляла процедуры по закупке услуг разработки проектной документации (даты объявлений: 09.10.2020, 19.02.2021, 31.08.2021). Первые две процедуры были отменены Антимонопольным комитетом (АМКУ).

Последняя процедура закупки была отменена из-за смены заказчика работ.

"Министерство инфраструктуры Украины изъявило желание профинансировать масштабные ремонтные работы на мосту им. Патона. Согласно письму Министерства инфраструктуры Украины от 30.12.2021 №17486/27/10-21 заказчиком по реализации соответствующего проекта планируется определить государственное предприятие "Финансирование инфраструктурных объектов" (ГП "Фининпро"), принадлежащее к сфере управления Государственного агентства инфраструктурных проектов", – сообщили сайту "Сегодня" в КК "Киевавтодор".

Там дополняют, что работы по ремонту моста Патона будут финансироваться из государственного бюджета.

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"Процесс передачи функций заказчика от КК "Киевавтодор" на ГП "Фининпро" в настоящее время продолжается. Следует отметить, что пока балансодержатель сооружения не меняется. Следующие процедуры закупок будут объявляться уже новым заказчиком ремонтных работ", – сообщают в КК "Киевавтодор".

Эксперты считают, что подобное решение позволит ускорить ремонт аварийной переправы. Прежде всего у государства значительно больше средств на ремонт моста, а также ресурсов для ускорения подготовки проекта реконструкции переправы.

Кстати, мост Патона заберут у Киева только на время реконструкции. После завершения работ, его вернут на баланс города.

Аварийный мост Патона

На мосту Патона киевляне уже длительное время видят пластиковое дорожное ограждение, которым закрыли для проезда две крайние полосы. Водителей смущает, что при этом на мосту нет рабочих. А по закрытых полосах ездят на велосипедах, скейтах и самокатах.

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Как пояснили сайту "Сегодня" в коммунальной корпорации "Киевавтодор", ограждение тут выставили, чтобы уменьшить нагрузку и спасти аварийный мост от разрушения. Пока на нем специально ограничили проезд по двум крайним полосам.

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