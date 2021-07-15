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У киевского слона Хораса появился свой "баобаб" в вольере (фото)

15 июля 2021 16:15

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Огромную скульптуру изготовили из фибробетона на металлическом каркасе – ее высота до девяти метров

В "Киевзоо" обновили вольер для слона. Фото: коллаж "Сегодня"

В "Киевзоо" обновили вольер для слона. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киевском зоопарке отмечают День слона. И для столичного слона Хораса открыли обновленный летний вольер. Там установили и теневой навес в виде стилизованной скульптуры "Баобаб", которая будет создавать атмосферу африканской саванны.

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Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Так, вольер полностью обновили – заменили забор вокруг него, осуществили благоустройство территории рядом с вольером – установили новые скамейки и урны, постелили газон, обустроили полив.

Вольер для слона. Фото: КГГА

Вольер для слона. Фото: КГГА

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Скульптуру "Баобаб" изготовили из фибробетона на металлическом каркасе. Скульптура – огромная. Ее высота – 8,8 метров. Диаметр ствола – от 2,4 до 2 метров. Диаметр кроны – 10 метров.

Скульптура "Баобаб". Фото: КГГА

Скульптура "Баобаб". Фото: КГГА

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На снимке видно, как потолок висит над головами пассажиров. Фото: коллаж "Сегодня"

Отметим, что сегодня в Киевском зоопарке продолжаются работы по строительству приматника. Сейчас обустраивают внутренние инженерные сети в зимних вольерах и закладывают фундаменты летних вольеров. Продолжается и благоустройство территории – более 34 гектаров.

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Показали новорожденных жителей зоопарка: трехмесячного лемура кошачьего Мурчика, двухмесячного павиана Анубиса Рафика и девятимесячного Сиаманг Перри.

Лемур Мурчик. Фото: КГГА

Лемур Мурчик. Фото: КГГА

Ранее мы писали, что в Киевском зоопарке пополнение – тут родились четыре котенка у пары лесных котов.

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