У станции метро "Позняки" выстроилась гигантская очередь: в чем причина (фото, видео)

Чтобы попасть к турникетам людям приходится толкаться в толпе минут 15

Сегодня утром станцию метро "Позняки" пассажиры брали чуть ли не штурмом. Перед входом на станцию образовалась огромная очередь из пассажиров, желающих вовремя попасть на работу, сообщает корреспондент "Сегодня".

Реклама

Очередь растянулась по подземному переходу. Чтобы попасть к турникетам пришлось толкаться в толпе минут 15.

"Это просто прекрасный вариант соблюдения социальной дистанции от метрополитена. Нужно внедрять повсеместно!" – возмущались пассажиры.

Фото: "Сегодня"

Оказалось, что сотрудники станции закрыли на вход двое из четырёх выходных дверей. А вестибюль держали пустым.

Как пояснила контролер возле турникетов, так они сдерживают наплыв пассажиров, которые из-за снегопада массово пошли в метро.

"Почему так сделано – не ваше дело. Я слежу за проходом через турникеты", – раздражённо ответила котроллер.

Фото: "Сегодня"

Ранее мы писали, что в метро Киева появятся "ласковые" турникеты, читайте на каких станциях их установят.

Реклама

Напомним, что ранее журналисты обнаружили автомат по продаже е-билетов, который не принимал банковские карточки для оплаты и купюры номиналом 500 гривен.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама