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У здания Конституционного суда начинают собираться протестующие (фото, видео)

30 октября, 09:37

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Люди собрались из-за решения КСУ отменить наказание за незаконное обогащение

В Киеве в пятницу, 30 октября, возле здания Конституционного Суда Украины собираются митингующие.

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Как мы писали ранее сегодня здесь пройдет акция протеста под названием "Отправим судей-предателей КСУ в Ростов".

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Возле здания перекрыли дорогу, здесь собралось несколько сотен человек.

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Митингующие стоят с плакатами "КСУ в отставку и "Судей КСУ за решетку".

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Как сообщает корреспондент "Сегодня", протестующие подожгли файеры и начали бросать их на территорию КСУ. Также сначала в толпу протестующих начали разбрасывать презервативы, а потом забрасывали и территорию КСУ. Слышны сильные хлопки, предположительно петарды.

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Всю близлежащую улицу затянуло густым дымом. Правоохранители работают на месте – столкновений пока нет.

Напомним, протест собрался из-за решения КСУ отменить наказание за незаконное обогащение.

Ранее мы писали, что Конституционный суд Украины признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников и необходимость электронного декларирования, чтобы защитить судей от давления.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить весь состав Конституционного Суда.

Под здание Конституционного Суда стягивают силовиков:

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Киев суд протест КСУ

Источник: Сегодня

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