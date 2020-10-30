У здания Конституционного суда начинают собираться протестующие (фото, видео)

Люди собрались из-за решения КСУ отменить наказание за незаконное обогащение

В Киеве в пятницу, 30 октября, возле здания Конституционного Суда Украины собираются митингующие.

Реклама

Как мы писали ранее сегодня здесь пройдет акция протеста под названием "Отправим судей-предателей КСУ в Ростов".

Реклама

Возле здания перекрыли дорогу, здесь собралось несколько сотен человек.

Реклама

Митингующие стоят с плакатами "КСУ в отставку и "Судей КСУ за решетку".

В тренде Виталий Кличко побеждает на выборах в мэры Киева – экзитпол

Как сообщает корреспондент "Сегодня", протестующие подожгли файеры и начали бросать их на территорию КСУ. Также сначала в толпу протестующих начали разбрасывать презервативы, а потом забрасывали и территорию КСУ. Слышны сильные хлопки, предположительно петарды.

Реклама

Всю близлежащую улицу затянуло густым дымом. Правоохранители работают на месте – столкновений пока нет.

Напомним, протест собрался из-за решения КСУ отменить наказание за незаконное обогащение.

Ранее мы писали, что Конституционный суд Украины признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников и необходимость электронного декларирования, чтобы защитить судей от давления.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить весь состав Конституционного Суда.

Под здание Конституционного Суда стягивают силовиков:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама