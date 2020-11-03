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У здания Конституционного суда Украины собираются протестующие (фото)

3 ноября, 10:21

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На месте дежурит полиция

В Киеве 3 ноября возле здания Конституционного суда Украины собрались митингующие.

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Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".

Так, на место уже пришли несколько десятков человек, также дежурит полиция.

Напомним, 30 октября возле КСУ в столице проходила акция "Отправим судей-предателей КСУ в Ростов" – собралось несколько сотен человек, которые жгли файеры, бросали дымовые шашки и выкрикивали гневные лозунги.

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Протест собрался из-за решения КСУ отменить наказание за незаконное обогащение.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить весь состав Конституционного суда.

Смотрите видео, как проходила акция 30 октября:

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Киев протест митинг КСУ

Источник: Сегодня

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