У здания Конституционного суда Украины собираются протестующие (фото)

В Киеве 3 ноября возле здания Конституционного суда Украины собрались митингующие.
Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".
Так, на место уже пришли несколько десятков человек, также дежурит полиция.
Напомним, 30 октября возле КСУ в столице проходила акция "Отправим судей-предателей КСУ в Ростов" – собралось несколько сотен человек, которые жгли файеры, бросали дымовые шашки и выкрикивали гневные лозунги.
Протест собрался из-за решения КСУ отменить наказание за незаконное обогащение.
Отметим, президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить весь состав Конституционного суда.
Смотрите видео, как проходила акция 30 октября:
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