Українська
$ 28,2
34,15
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

"Убил, потому что достали". Киевлянин задушил троих щенков

21 января, 13:27

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Он убил три собаки, а еще одной сломал позвоночник

В полицию обратился житель Голосеевского района, который утверждал, что его брат убил трех щенков.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева.

Подозреваемым оказался брат потерпевшего.

"Злоумышленник находился в квартире вместе со своим 43-летним братом и знакомым. Когда на несколько минут фигурант остался в квартире один с четырьмя щенками, начал по одному их душить. Так он убил три собаки, еще одну ударил рукой. Последняя госпитализирована в ветлечебницу с травмой позвоночника. Свои действия мужчина объясняет тем, что щенки ему надоели", - говорит сотрудница Голосеевского управления полиции Юлия Кустовая.

Реклама

Тестирование правонарушителя на алкотестер показал результат 1,98 промилле алкоголя. 30-летнего киевлянина задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он ранее судимый за незаконное обращение с оружием.

Злоумышленнику грозит наказание от пяти до восьми лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Ранее мы писали, что Шевченковский районный суд Киева оправдал догхантера Алексея Святогора. Его обвиняли в призывах к расправе над бездомными животными.

Смотрите видео – киевляне спасают бездомных животных в морозы:

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев задушил щенки Полиция Киева

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Не попадись! В Украине появился новый вид мошенничества, замаскированный под раздачу денег от
Не попадись! В Украине появился новый вид мошенничества, замаскированный под раздачу денег от "АТБ"Другие новости
Локдаун скоро закончится, но что потом? Как Киев будет жить после 24 января
Локдаун скоро закончится, но что потом? Как Киев будет жить после 24 январяДругие новости
В Киеве оригинально отучили желающих ходить в туалет во дворах (видео)
В Киеве оригинально отучили желающих ходить в туалет во дворах (видео)Другие новости
"А давайте без суржика". На каком языке разговаривают продавцы и полиция – видеоэкспериментВласть
Ныряем в масках. Закроет ли локдаун проруби на Крещение в Киеве?
Ныряем в масках. Закроет ли локдаун проруби на Крещение в Киеве?Другие новости
Ритейл против коронавируса: украинские больницы получили от
Ритейл против коронавируса: украинские больницы получили от "АТБ" сотню новейших кислородных концентраторовДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять