"Убил, потому что достали". Киевлянин задушил троих щенков

В полицию обратился житель Голосеевского района, который утверждал, что его брат убил трех щенков.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева.
Подозреваемым оказался брат потерпевшего.
"Злоумышленник находился в квартире вместе со своим 43-летним братом и знакомым. Когда на несколько минут фигурант остался в квартире один с четырьмя щенками, начал по одному их душить. Так он убил три собаки, еще одну ударил рукой. Последняя госпитализирована в ветлечебницу с травмой позвоночника. Свои действия мужчина объясняет тем, что щенки ему надоели", - говорит сотрудница Голосеевского управления полиции Юлия Кустовая.
Тестирование правонарушителя на алкотестер показал результат 1,98 промилле алкоголя. 30-летнего киевлянина задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он ранее судимый за незаконное обращение с оружием.
Злоумышленнику грозит наказание от пяти до восьми лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.
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